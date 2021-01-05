نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Huawei Nova 7 في السعودية أفضل هاتف من حيث المواصفات والفئة السعرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Huawei Nova 7 في السعودية ،أطلقت شركة هواوي هاتفها هواوي nova 7 الذي يتمتع بمواصفات هائلة وسعر يستحقه فايعتبر الهاتف هو أول هاتف تم دعمه لشبكات الجيل الخامس كما يتسم بحجمه الخفيف ويتمتع بمعالج قوي فيعطي أعلى أداء ممكن وتشغيل مستمر طوال اليوم بفضل بطاريته القوية، سنستعرض سعر هاتف هواوي نوفا 7 في السعودية والدول العربية وسنذكر أهم مواصفات الهاتف من خلال السطور التالية. مواصفات هاتف هواوي nova 7 يأتي حجم الهاتف 180 جرام وأبعاد 64 × 74.33× 7.96 ملم. يدعم الهاتف الإتصال قريب المدى. يدعم الهاتف تشغيل شريحتى إتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الإتصال حتى الجيل الخامس 5G. الهاتف مصنوع من الزجاج مع المعدن الفريم. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.53 بوصة ودقتها 1080 × 2400 وتأتي بثقب أسود من الأعلى وجودة الشاشة +FHD. ذاكرة الهاتف الداخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام ولا يدعم الهاتف زيادة المساحة التخزينية الخارجية. كاميرا الهاتف الخلفية بارزة رباعية 64+8+8+2 وتعمل الكاميرا الأساسية بمستشعر سوني IMX686 والكاميرا الثانية وهي خاصة بالزووم أما الثالثة فتعمل على التصوير الواسع والآخيرة وهي خاصة بالمايكرو مع فلاش ليد أحادي. كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 32 ميجا بكسل وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K. يمكن لكاميرا الهاتف أن تصور الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، كما تدعم التصوير بجوزة FHD بدقة 1080 بكسل و HD بدقة 720 بكسل. معالج الهاتف من شركة هواوي نفسها ونوعه Kirin 985 5G والمعالج الرسومي Mali-G77. الهاتف به ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضجيج أثناء المكالمات أو تشغيل الهاتف على مدار اليوم. يدعم الهاتف مستشعرات الأمان والحماية كابصمة الأصبع و Face Unlock. الهاتف به منفذ للـ يو إس بي من نوع Type C. نظام تشغيل الهاتف هو Android 10 مع واجهة EMUI 10.1. بطارية الهاتف قوية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات والشحن اللاسلكي 5 وات. الهاتف متوافر في الأسواق بأللوان الأسود والبنفسجي والأسود. يمكن متابعة أحدث أجهزة الهواتف الذكية على مدار 24 ساعة في موقع ثقفني وهذا من أختيار فريق الإعداد: سعر Huawei Mate 40 Pro وسعر Galaxy S10 Lite في السعودية . سعر Huawei Nova 7 في السعودية يأتي سعر هاتف هواوي 7 بـ 340 دولار.

بـ 340 دولار. أما سعر الهاتف في السعودية بـ 1599 ريال سعودي.

أما سعر الهاتف في الإمارات بـ 1299 درهم.

أما سعر الهاتف في مصر بـ 6880 جنيه.

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