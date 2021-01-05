نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت بعد التحديثات الجديدة وتابع مباراة الأهلي وبطل النيجر اليوم الثلاثاء 01/05 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد بطل النيجر فريق سونيديب، في إياب الدور أل 32 من دوري أبطال أفريقيا الليلة، لذا يتزايد البحث من قبل الجمهور المحب للمارد الأحمر في مصر والوطن العربي، عن تردد قناة أون سبورت لمشاهدة المباراة والتي ستكون بصورة حصرية على القناة، وسوف تقدم القناة تغطية متميزة للمباراة بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً اليوم، والقناة تعتبر من أفضل القنوات العربية والأكثر مشاهدة.
تردد أون تايم سبورت 2021
يقود الإعلامي الشهير الكابتين أحمد شوبير الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد سونيديب الليلة، ويستضيف نخبة متميزة من النجوم لتحليل اللقاء، وهم الكابتين طه إسماعيل والكابتين وليد صلاح الدين نجمي الأهلي، ونجم منتخب مصر الكابتين محمد زيدان، وسوف يقوم بتحليل الفقرة التحكيمية الخبير التحكيمي الكابتين أحمد الشناوي، وأسندت إدارة القناة مهمة التعليق على المباراة إلي المعلق الشهير أيمن الكاشف.
تردد قناة 0n time sports
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
تردد قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت هي قناة متخصصة في الرياضة، تقدم برامجها بصورة مجانية ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، انطلقت موسم 2017/2018 تحت اسم أون سبورت قبل أن يتم دمجها مع قناة تايم سبورت عام 2019، لتكوين كيان قوي يستطيع المنافسة على الحصول على البطولات الكبرى، والحصول على حقوق بث الفاعليات الهامة وتضم القناة العديد من نخبة الإعلام الرياضي في مصر.
برامج قناة أون تايم سبورت
- برنامج مساءَ أون سبورت يقدمه الإعلامي مدحت شلبي
- برنامج ملعب أون تايم سبورت يقدمه الإعلامي أحمد شوبير وسيف زاهر بالتناوب.
- برنامج جمهور الثالثة ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.
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