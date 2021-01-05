نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب .. كيفية حملية خصوصيتك على واتساب بإخفاء صورتك الشخصية عن الأغراب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انطلاق التحديثات الجديدة في بداية العام 2021 يمكنك الآن اخفاء صورة ملفك الشخصي على واتساب واظهراها لجهات اتصالاك فقط، حتى لا يتمكن الأغرب من غير أصدقائك والذين لا تعرفهم من غير جهات الاتصال لديك، من استخدام صورتك الشخصية، مما يضيف حماية جديدة لك، فإذا كنت قلقاً بشأن خصوصيتك وتريد أن توفر بيئة من الحماية والخصوصية لك، فيمكنك الآن اخفاء صورة ملفك الشخصي باستخدام خدعة بسيطة، وخاصة أن هناك العديد يستخدم واتساب للأغراض الشخصية والتجارية.

أهمية إخفاء صورة الملف الشخصي للواتس اب

يستطيع أي شخص استخدام صورة الملف الشخصي الخاص بك وتنزيلها على جهازه، والعمل على انتحال شخصيتك على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مما يلحق بك الضرر، هذا بصرف النظر عن جهات اتصال الأهل والأصدقاء فهم محط ثقة الى درجة كبيرة، ولكن نحن نتحدث عن مستخدمي WhatsApp بصفة عامة، والذين ليسوا من قائمة جهات اتصالك، وانت لا تعرفهم ولا تثق بهم، والأفضل هو إخفاء صورة ملفك الشخصي عن هؤلاء الأشخاص الذين لا تعرفهم ولا تثق بهم، والعمل على اظهار صورتك الشخصية لحسابك على واتساب لمجموعة معينة من هؤلاء الأشخاص، وهم جهة اتصالك.



طريقة إخفاء صورة واتساب الشخصية

وبمجرد إخفاء صورتك الشخصية على واتساب لمن هم ليسوا في جهات اتصالك، سوف تظهر لأصدقائك الصورة الشخصية الخاصة بهم، مصحوبة بعلامة رمادية كأنه لم يتم إضافة صورة شخصية من الأساس، ويمكن أن تظهر صورة واتساب الشخصية لجهة اتصالك وإخفائها عن الجميع كما يلي:

ادخل على علامة 3 نقاط بأعلى واجهة التطبيق ثم الدخول الى الإعدادات.

ثم الدخول على الحساب.

ثم الذهاب الى الخصوصية.

الدخول على الصورة الشخصية واختيار “جهات اتصالي” من بين الخيارات المطروحة.

وبالتالي سوف تظهر صورتك الشخصية على واتساب الى الأرقام التي تحفظهم على هاتفك وهم جهات اتصالك، وسوف تظهر صورتك الشخصية لهم على حساباتهم على الواتس اب، وفي حالة إخفاء صورتك عن الجميع بما فيهم جهات اتصالك فاختر “الجميع” وبالتالي لا احد يرى صورتك الشخصية على واتس اب بما فيهم جهات اتصالك.