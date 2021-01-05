مواصفات هاتف Oppo Reno 5 المزايا والعيوب والأسعار في السعودية والأسواق

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عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Oppo Reno 5 أحدث ما أعلنت عنه شركة أوبو، من هواتفها الحديثة عقب إعلانها عنها هاتف Oppo Reno 4 4G، والمتوفر بكل الدول حاليًا، وسوف تحتفظ أوبو بنفس شكل هاتفها السابق، من حيث التصميم، ولكن مع تطوير جيد في الإمكانيات المتاحة للهاتف نفسه.

مواصفات هاتف Oppo Reno 5

أعلنت شركة أوبو الصينية، عن إطلاقها للهاتف الأحدث Oppo Reno 5 ، والذي انتظره الكثيرون ليكون تطويرًا لكافة مواصفات هاتف Oppo Reno 4 ، مثل المعالج الذي كان من المؤسف استمراره مع الهاتف الجديد.

والذي انتظره الكثيرون ليكون تطويرًا لكافة مثل المعالج الذي كان من المؤسف استمراره مع الهاتف الجديد. استطاعت شركة أوبو أن تقدم هاتفًا جديدًا، بمواصفات جيدة عن سابقيه، مثل عمل بعض التحديثات في الشاشة الأموليد AMOLED، والتي أصبحت تدعم دقة 90 هرتز، بالإضافة إلى تطوير الكاميرات الملحقة بالهاتف، مع زيادة في قدرة الشحن، إلى 50 وات.

ويقدر وزن الهاتف الجديد أوبو 5، بحوالي 171 جرامًا فقط.

ويدخل البلاستيك في تصنيع الهاتف نفسه.

ويوفر أوبو رينو 5، دعمًا متكاملًا لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يأتي هاتف أوبو رينو 5 Oppo Reno ، بذاكرة صلبة حتى 128 جيجا بايت، وتبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

بذاكرة صلبة حتى 128 جيجا بايت، وتبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. يستقبل الهاتف ذاكرة خارجية، تعادل مساحتها 256 جيجا بايت، ولها منفذ منفصل عن بطاقات الاتصالات.

تدعم الشاشة جودة FHD مع دقة 2400×1080 بكسل، وذلك بمساحة 6.4 إنشًا، ويدعم كل إنش معدل تردد أعلى، ما يعني توفيرًا لاستخدام البطارية، خاصة مع إتاحة السطوع للشاشة، حيث يصل معدل البسطوع للشاشة في هاتف Oppo Reno 5 إلى 750 شمعة.

إلى 750 شمعة. يعمل هاتف Oppo Reno 5 بمعالج كوالكم Snapdragon 720، ومعالج رسومي ينتمي إلى Adreno 618، والذي يعمل به هاتف Oppo Reno 4، وهو ما يمنح المستخدم تجربة أداء متميزة أثناء اللعب.

بمعالج كوالكم Snapdragon 720، ومعالج رسومي ينتمي إلى Adreno 618، والذي يعمل به هاتف Oppo Reno 4، وهو ما يمنح المستخدم تجربة أداء متميزة أثناء اللعب. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة احترافية، خاصة مع أهمية التصوير بالفيديو حاليًا، فهو يقدم للمستخدم تجربة تصوير فريدة، مع إضافة تقنية التصوير بال Slow Motion، التي تعزز التجربة.

للكاميرا الأمامية في هاتف أوبو رينو 5 الجديد، دقة تعادل 44 ميجا بكسل، مع فتحة للعدسة تعادل F/2.4.

يتمتع هاتف أوبو رينو فايف، ب4 كاميرات خلفية، تحمل دقة مختلفة لكل كاميرا، تدعم جودة التصوير العادي والفيديو، بالإضافة إلى الفلاش.

يوفر الهاتف الجديد من أوبو رينو، مستشعر البصمة، والفتح بواسطة الوجه Face Unlock، بما يوفر معامل أمان مرتفع للغاية.

يوفر الهاتف مستشعرات متعددة، مثل الاقتراب والسرعة، وكذلك تشغيل نظارات الواقع الافتراضي VR.

كما يدعم الهاتف خواص البلوتوث، و hotspotوالواي فاي، وخرائط الملاحة أو الـ GPS.

يتمتع الهاتف بمنفذ للUSB، من نوع Type C.

يدعم الهاتف منفذ للسماعات.

تأتي بطارية الهاتف بسعة؛ 4310 مل أمبير.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11، وله وةاجهة أوبو الأكثر حداذة وهي ColorOS 11.1.

يتوفر هاتف Oppo Reno 5، في ألوان الفضي المتدرج والأسود.

عيوب موبايل Oppo Reno 5

لا يدعم خاصية الصوت الاستريو، التي طالما انتظرها المستخدمون.

التصميم مماثل لهاتف أوبو رينو 4 السابق، ولا اختىف بينهما.

على الرغم من عدم دعمه لمصباح الإشعارت، إلا أنه استبدل تلك اللمبة البسيطة، بخاصية Always on Display.

الهاتف لا يقدم تطويرات جذرية، مقارنة بهاتف Oppo Reno 4.

مزايا هاتف Oppo Reno 5

الهاتف سريع العمل أثناء تشغيل الألعاب.

يقدم دعمًا لشريحتي اتصالات.

يتيح مدخلا منفردًا للذاكرة الخارجية.

الهاتف خفيف الوزن وسهل الحمل.

كاميرات متعددة تحسن من جودة الحصول على الصور والفيديوهات.

علبة هاتف أوبو رينو الجديد Oppo Reno 5

عند فتح علبة هاتف، أوبو رينو 5 سوف تجد القطع التالية؛ هاتف Oppo Reno 5، وسكرينة وُضعت على الشاشة، وسماعات للأذن لمنفذ 3.5 مل، وسلك USB من النوع Type C، رأس شاحن بقوة 50 وات، وكتالوج الهاتف مع الضمان، وجراب أنيق لظهر الهاتف.

سعر هاتف Oppo Reno 5