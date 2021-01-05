نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاي ستيشن 5 سعره ومواصفاته وألعابه الحديثة من شركة سوني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة سوني اليابانية في الربع الأخير من العام الماضي سنة 2020 عن أحدث إصدارتها من سلسلة أجهزة البلاي ستيشن وقد كشفت عن أحدث أجهزتها بلاي ستيشن 5 Ps5 وقبل صدور هذه النسخة من الأجهزة قد أنتظر المستخدمين الكثير من الوقت لمعرفة مواصفات الجهاز والألعاب المدمجة معه اليوم سوف نتعرف على مواصفات جهاز سوني PS5 فتابعوا معي .

مواصفات سوني بلاي ستيشن 5

المعالج الذي يتحكم في أداء جهاز PS5 يأتي بمعالج ثماني النواة من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجا هرتز .

معالج رسومي المعرف ب أسم كارت الشاشة AMD RADEON 2 بأداء 10.3 تيرافلوس

تأتى الرامات بسعة 16 جيجا بايت من نوع GDDR4 وهي ذاكرة وصول عشوائي بقوة نقل بيانات 448 جيجا بايت/ ثانية .

يأتي القرص الصلب الخاص بجهاز سوني بلاي ستيشن 5 من نوع SSD بمساحة 825 جيجا بايت، بسرعة 5.5 جيجا بايت/ ثانية .

يمكن توصيل الجهاز على شاشات 4K بتردد 120 هرتز بالإضافة أيضا بتوصيل على شاشات بدقة 8K .

ذراع جهاز سوني PLAYSTATION 5

تأتي أذرع الجهاز بنوع عالي الجودة وعند أستخدامها يأتيك إحساس أنك داخل اللعبة وهذا هو هدف شركة سوني الذي تعمل دائما على أن يندمج المستخدم مع اللعبة وذلك بفضل شيئين مبتكرين ويشمل الجهاز على محرك أهتزاز الذي يقدم للمستخدمين مجموعة كبيرة من ردود الأفعال حيث يختلف رد فعل ألعاب كرة القدم عن رد فعل اصطدام السيارة والابتكار الأخير الذي تطلق علية الشركة ب أسم adaptive trigger والذي تم دمجة مع أزرار R2 / L2 حيث يمكن للمستخدم تسريع السيارة عند اللعب في الطرق الغير سريعة مع صوت مجسم بمواصفات 3D .

محتويات جهاز PS5 من سوني داخل الصندوق

كتيب دليل البدء والأستخدام

قاعدة للجهاز يسمح أن يستخدم جهاز بلاي ستيشن 5 بشكل أفقي أو عمودي .

بشكل أفقي أو عمودي . كابل HDMI .

كابل شحن للأذرع من USB من نوع C إلي نوع A .

ذراع تحكم لاسلكي .

كابل الطاقة الرئيسي للجهاز .

نصائح شركة سوني لتشغيل جهاز بلاي ستيشن 5 بشكل أمن

يجب وضع جهاز بلاي ستيشن 5 بعيد عن الحائط عن مساحة لا تقل عن 15 سم .

لا يجب وضع جهاز PLAYSTATION 5 على أي نوع من السجاد أو ألياف أو أقمشة .

لا يجب وضع الجهاز في مكان ضيق أو مغلق مثل الصناديق الخشبية .

لا يجب تغطية الجهاز بأي نوع من المفارش أو الأقمشة .

سعر جهاز بلايستيشن 5 PS5 في السعودية

يأتي بلاي ستيششن 5 بفئتين في الأسعار وهي الفئة العادية تأتي بسعر 1900 ريال سعودي. أما النسخة الرقمية تأتي بسعر 1500 ريال سعودي وتعد هذه الأسعار أسعار جيدة وفي المتناول مقابل مواصفات مبهرة لجهاز PS5 .

لقد انتهينا من مواصفات وسعر بلاي ستيشن 5 في السعودية، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية