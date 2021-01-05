نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العراقية التربوية.. استقبل الآن Iraqi education لمتابعة جميع المقررات الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة العراقية التربوية ،هي واحدة من القنوات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالعراق لتقديم كافة المقررات الدراسية الخاصة بمختلف المراحل التعليمية بها، حيث يُمكن للطلاب من خلالها مراجعة جميع دروسهم، دون الجاجة إلي الذهاب للمدرسة أو حدوث أي تجمعات في الظروف الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، لذا اليوم سوف نوضح لكم تردد العراقية التربوية وطريقة استقبالها تابعونا.

قناة العراقية التربوية

تُعتبر قناة العراقية من أبرز القنوات التي تُقدم محتوى تعليمي وتوفر الكثير من الخدمات التي تخدم الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث توفر هذه القناة الأدوات التي تُساهم في استمرار العملية التعليمية بالعراق لذا يبحث عن ترددها كافة الطلاب ليتمكنوا من مراجعة كافة المقررات بدقة كاملة، وكي يتقدم مستواهم الدراسي ويحققوا أقصى استفادة من المقررات الدراسية.

مميزات قناة Iraq Education

تقدم شروحات مُختلفة وتفصيلية للتراث العراقي.

تعلم الطلاب طريقة المذاكرة ومتابعة الدروس وأيضاً طريقة عمل الأبحاث المطلوبة منهم.

تعلم الطالب أسس البحث العلمي، وطريقة البحث في جميع أنواع العلوم.

تتابع وتنشر كل ماهو جديد في التعليم على مستوى العالم لمواكبة أحدث التطورات العلمية ولصقل مستوى الطلاب التعليمي.

تردد قناة العراقية التربوية

يبحث جميع الطلاب بدولة العراق على ترددها لكي يستقبلونها على الأجهزة الخاصة بهم لكي يراجعون كافة المقررات الدارسية الخاصة بهم عن بعد، وأطلقت هذه القناة لمنع الاختلاط بين لطلاب بالمدراس، لذا يُمكنك الآن استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 10775 أفقي 27500 عرب سات 10776 أفقي 27500

بهذا نكون انتهينا من تقديم تردد قناة Iraq Education التي يبحث عنها كافة الطلاب بالعراق لمتابعة جميع المراجعات التي تُقدمها الخاصة بالمقررات الدراسية بشكل بسيط.