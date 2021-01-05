نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية إرسال رسالة لنفسك عبر WhatsApp في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرسال رسالة لنفسك من خلال تطبيق WhatsApp، هي خطوة مفيدة جدًا لك لأنها تمنحك فرصة لمراجعة أحاديثك والاحتفاظ بالروابط الهامة وتذكر كل التفاصيل التي ترغب في الرجوع إليها في أي وقت تريده، وهناك عدة طرق لكي ترسل لنفسك رسالة من خلال هذا التطبيق منها طريقة رقم الهاتف الخاص بك أو طريقة غرفة الدردشة الفارغة، وفي مقال اليوم سنوضح لكم كل التفاصيل.

واتساب (بالإنجليزية: WhatsApp)‏ هو تطبيق تراسل فوري محتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط مملوك لشركة فيسبوك، والذي تم تأسيسه منذ 12 سنة من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم الرئيس التنفيذي وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو والتي يقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا، وتطبيق الواتساب متاح لكل من آي فون وبلاك بيري وأندرويد وسمبييان وويندوز فون 7 فقط، ويتزامن مع جهات الاتصال في الهاتف لذا لا يحتاج المستخدم لإضافة الأسماء في سجل آخر.

يفية إرسال رسالة لنفسك عبر WhatsApp

هناك عدة فوائد لاستخدام الدردشة الخاصة على WhatsApp، في بعض الأحيان يحتاج الفرد إلى إرسال رسالة لنفسه سواء عن ملاحظة أو روابط مهمة دون أن يشاركها مع أي من جهات اتصاله، وفي حين أن هذه الخاصية ليست متوفرة رسميًا عبر التطبيق، إلا أنه هناك حيلة تتيح لك إرسال رسالة لنفسك عبر WhatsApp وتسمى بإسم الدردشة الخاصة، ويمكنك استخدامها للاحتفاظ بالروابط المهمة التي تهمك وستتمكن من العودة إليها متى أردت ومن أي هاتف آخر أو حتى على أي جهاز كمبيوتر عن طريق ميزة واتساب ويب، كما يمكنك استخدامها كأداة مهام أو أداة تذكير بالأشياء التي تحتاج إلى القيام بها وبمجرد الانتهاء من المهمة ما عليك سوى حذف الرسالة وهذه الميزة مفيدة لمراجعة الرسائل قبل إرسالها أو توضيح أمر برسالة الصوتية، وعند فتح تطبيق whatsapp على الكمبيوتر يمكنك استخدام الدردشة الخاصة لنقل الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص.

كيفية استخدام الدردشة الخاصة

الطريقة الأولى: استخدام رقمك كرقم في جهات الاتصال وذلك عن طريق إضافة رقمك إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ثم فتح التطبيق وتحديث القائمة، وحينها سترى رقمك وبالتالي إرسال رسالة إلى نفسك، أما الطريقة الثانية: استخدام مجموعات WhatsApp، قم بفتح التطبيق، ثم القائمة الرئيسية وحدد مجموعة جديدة وضع اسم مجموعتك واضغط على التالي، ثم أضف أحد أصدقائك المقربين إلى مجموعتك بعد ذلك انقر فوق إنشاء مجموعة ستتكون هذه المجموعة من عضوين فقط (أنت وصديقك)، والخطوة التالية هي إزالة صديقك من مجموعتك وبذلك ستكون العضو الوحيد في المجموعة.