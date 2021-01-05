 أسعار نيسان قاشقاي 2021 في السوق المحلية

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أعلنت شركة نيسان ايجيبت، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية نيسان فى مصر، عن قائمة أسعار شهر يناير لطراز قاشقاي 2021 بزيادة بقيمة 5 آلاف جنيه على كل الفئات المطروحة في السوق.
وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن سعر نيسان قاشقاي ارتفعت بقيمة 5 آلاف جنيه على الأربعة فئات المطروحة في السوق المحلية.
وتنمتي نيسان قاشقاي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 115 حصان وأقصى عزم دوران 165 نيوتن.متر وينقل القوة إلى العجلات صندوق تروس أوتوماتيكي.
وفيما يلي قائمة أسعار نيسان قاشقاي في السوق المحلي:-
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