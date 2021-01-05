طريقة إجراء مكالمة باستخدام الهاتف من جهاز ويندوز 10

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عمر شويل - جدة إجراء مكالمة هاتفية من ويندوز 10، يواجه بعض مستخدمي نسخة ويندوز 10 لجهاز الكمبيوتر صعوبة في إجراء المكالمات الهاتفية وتوصيل الهاتف الأندرويد مع نسخة الجهاز، ولكن عند الرغبة في إجراء مكالمة بهاتف أندرويد ونسخة ويندوز 10 يتم البحث عن تطبيق Microsoft your phone على ويندوز 10 وهو بدوره يساعد في إجراء مكالمة الهاتف من ويندوز 10 وله الكثير من الاستخدامات الأخرى.

طريقة عمل Microsoft your phone

يمكن تحميل تطبيق Microsoft your phone بكل سهولة من المتجر على جهاز الكمبيوتر ويندوز 10، حتى يتم البدء في استخدامه في استقبال وإجراء المكالمات الصوتية وإرسال واستقبال الرسائل النصية.

ووفقًا لما نشره موقع How to Geek فإنه عند تحميل التطبيق على الجهاز يتم توصيله بشكل تلقائي مع جهاز الأندرويد، وحينها يتم عكس إشعارات الهاتف الأندرويد حيث يتم استقبال وإرسال الرسائل من خلال الجهاز وكذلك مزامنة الصور، وأيضًا استقبال المكالمات من Window 10 لجهاز الأندرويد.

شروط إجراء مكالمة من Microsoft your phone

وحتى يمكن استخدام تطبيق Microsoft your phone لإجراء مكالمة من ويندوز 10 يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يتم تحميل البلوتوث على الجهاز. جهاز الكمبيوتر نسخة ويندوز 10 يجب أن تكون محدثة وفقًا لأخر تحديث بشهر مايو 2019 أو الأحدث. جهاز الأندرويد يحب أن يكون نظامه Android 7.0 فيما فوق. يجب تفعيل الإعدادات المطلوبة الأولية على هاتف الأندرويد وجهاز الكمبيوتر.

كيفية إجراء المكالمات الهاتفية من ويندوز 10