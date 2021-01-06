نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر موبايل هواوي ميت 40 ار اس بورش ديزاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر موبايل هواوي ميت 40 ار اس بورش ديزاين: أطلقت شركة هواوي سلسلة موبايلات ميت 40، وشملت هذة السلسلة هواوي ميت 40، وهواوي ميت 40 بلس برو، وهواوي ميت 40 برو، وموبايل هواوي ميت 40 ار اس بورش ديزاين، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن موبايل Huawei Mate 40 RS Porsche Design، وهو أعلي طراز من بين سلسلة هواتف ميت، وكشفت شركة هواوي عن أهم مواصفات وسعر الموبايل، وحيث تحدث الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، وقال أن شركة هواوي او شركة أطلقت هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وكانت مع هاتف ميت 30، ولكنها أطلقت سلسلة ميت 40 أقوي سلسلة من هواوي بمواصفات قوية جداً، سوف نعرض لكم في مقالنا هذا مواصفات وسعر موبايل ميت 40 ار اس بورش ديزاين.

مواصفات موبايل ميت 40 ار اس بورش ديزاين

يأتي الهاتف بمعالج من شركة هواوي من نوع كيرين 9000 وبدقة تصنيع 5 نانو ميتر.

ويأتي الهاتف بمعالج رسوميات من Mali-G78 MP22.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين 256 جيجابايت او 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا رام.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع أوليد بدقة QHD+ مع 90 هرتز.

يحتوي الهاتف علي كاميرا خلفية قوية تعتبر أقوي كاميرا في هاتف ذكي تشمل علي عدسة مستشعر ألوان وعدسة مستشعر تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة بريسكوب بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدا بدقة 20 ميجابكسل، وبالإضافة الي مستشعر ToF.

ويأتي الهاتف بكامير أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع مستشعر 3D ToF.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4400 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي يقدرة 5 وات.

يأتي الهاتف بواجهة مستخدم من EMUI 11 وتستند الي نظام اندرويد 10 ولكن بدون خدمات جوجل بلاي.

ويدعم الهاتف بلوتوث 5.2، ويدعم خدمة تحديد المواقع GPS و NFC، ويدعم منفذ USB Type C3.1، ويدعم خاصية التعرف علي الوجة وبضمة الأصبع.

يتوفر الهاتف باللون الأبيض واللون الأسود.

سعر موبايل هواوي ميت 40 ار اس بورش ديزاين

يتوفر موبايل هواوي ميت 40 ار اش بورش ديزاين بسعر يبدأ من 2295 يورو، أي ما يعادل 2713 دولار تقريباً، للنسخة 512 جيجابايت ذاكرة تخزين مع 12 جيجا رام.