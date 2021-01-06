نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت لعبة Fortnite أحدث إصدار 2021 وطريقة الفوز بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت لعبة Fortnite هي لعبة فيديو تنتمي إلى ألعاب الحرب والقتال والبقاء على قيد الحياة، تم إصدار الشركة لأول مرة في يوليو 2017، وقد حازت لعبة فورت نايت على ثناء العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم وأصبحت عديدة في عام 2019 المفضلة لدى اللاعب لديها أكثر من 200 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم.

تحميل لعبة فورت نايت

تنزيل لعبة فورت نايت كيفية تنزيل لعبة Fortnite على الهاتف المحمول المزود بمشغل الأندرويد، يجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرئيسي للعبة بعد ذلك يجب التأكد من أن الجهاز متوافق مع وظائف لعبة Fortnite ومن ثم يمكن للاعبين الدخول مباشرة إلى Epic Game بفتح الموقع، في المتصفح موقع الكتروني، يقوم اللاعب بعد ذلك بإدخال كلمة المرور التي تسمى رمز الاستجابة السريعة والتي ستظهر على سطح موقع الويب في وقت التسجيل الأول، بعد الانتهاء من الخطوة السابقة لابد أن ينقر اللاعب على وظيفة “Get It” أسفل الموقع ثم بعد ذلك يقوم بالنقر فوق خصائص برنامج Epic Games.

تحميل Fortnite على هواتف Samsung

كيفية تنزيل ألعاب Fortnite إذا كان هاتفك Samsung فسوف تدخل إلى متجر Galaxy وتبحث عن ألعاب Fortnite أو تقوم بكتابة كلمة Epic Games في أيقونة البحث، ويجب على اللاعب أولاً أن يقوم بتنزيل برنامج Epic Games ثم تثبيته على الهاتف وفتحه وإكمال المطلوب خطوات تنزيل ألعاب Fortnite.