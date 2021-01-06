نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد والأيفون أحدث إصدار 2021 مجانا وبدون فيزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد والأيفون أحدث إصدار 2021 مجانا وبدون فيزا تعددت حيث يمكنكم تحميلها على الأندرويد و أجهزة الآيفون والكمبيوتر، ولكن لكل جهاز طريقة تحميل خاص به ولذلك بما أن الكثير يريد التعرف على طريقة تحميل اللعبة على الاندرويد فنحن سنذكر لكم أفضل طريقة تحميل.

تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد

الكثير من مالكي هواتف الاندرويد يرغبون في التعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة الخاصة بهم، فمن المعروف أن كل فرداً منا لديه وقت فراغ أثناء استراحة عمله أو غير ذلك فنحن نقوم باستغلال هذا الوقت والقيام باللعب مع الأصدقاء، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

علينا بالدخول إلى الموقع الخاص باللعبة من خلال هذا الرابط https://fortnite.ar.uptodown.com/android .

يتم النقر على أيقونة التحميل ذات اللون “الأخضر”.

انتظر قليلاً حتى تنتهي من تحميل اللعبة.

وبعد الانتهاء من التحميل قم بتشغيل ملف APK.

عليك عزيزي القارئ بأن تتبع التعليمات لكي تنتهي من تنصيب اللعبة.

وفي نهاية الأمر قم بالذهاب إلى قائمة التطبيقات، وتشغيل اللعبة ثم تمتع باللعب.

تحميل اللعبة من مثبت فورت نايت