شركة ديل تكشف رسميا عن إصدارات جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمول ”Latitude”

أعلنت شركة ”ديل“ الأمريكية رسميا عن إصدارات جديدة من سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول Latitude، التي تشمل (Latitude 9000، وLatitude 7000، و Latitude 5000).

وقبل انطلاق فعاليات معرض CES 2021 رسميا خلال الفترة المقبلة، كشفت ”ديل“ عن التحديث الجديد من أجهزة Latitude، وقدمت أجهزة Latitude 9000 بالجيل 11 من معالجات Intel، مع كاميرا webcam تدعم الخصوصية.

وتتميز كل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Latitude 9420 و Latitude 9520 بمصراع SafeShutter للكاميرا، يدعم إغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستخدام، بمعنى أنه سيتم فتح المصراع والكاميرا أثناء مؤتمرات الفيديو، أو مكالمات الفيديو الشخصية.

على صعيد آخر، لم تكشف ديل عن كافة تفاصيل الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude، إلا أنها تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude 9000 بتصميم متحول 2 في 1، ومجموعة من التحسينات التي تستهدف دعم المستخدم في العمل والدراسة من المنزل.

كما تشمل التحسينات المقدمة في أجهزة Latitude 9000 على سبيل المثال جودة أعلى في الكاميرا، مع تحسينات في المكبرات الصوتية. وتقدم ”ديل“ جهاز Latitude 9420 بسعر يبدأ من 1949 دولارا، بينما تخطط الشركة للكشف عن سعر Latitude 9520 في ربيع هذا العام عند إنطلاقه رسميا في الأسواق، مثلما تخطط لبدء مبيعات Latitude 9420 في نفس التوقيت.

أما بالنسبة للشاشة، فسيكون خيار الشاشة الكبيرة من عائلة Latitude هو 7520 الذي يتميز بحجم شاشة 15 بوصة، بجودة عرض (UHD) 4K، مع كاميرا Full HD اختيارية وسعر 1649 دولارا، ومن المتوقع إطلاقه في 12 الشهر الجارى.

كما تقدم ديل أجهزة Latitude 5420 وPrecision 3560 بتصميم صديق للبيئة، حيث يرتكز تصميم الأجهزة على البلاستيك الحيوي في الأغطية بنسبة 21%، على أن تتوفر هذه الأجهزة أيضا بدءا من 12 يناير، حيث يأتي جهاز Latitude 5420 بسعر 1049 دولارا، وينطلق جهاز Precision 3560 بسعر 1189 دولارا.