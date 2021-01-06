نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Fortnite فورت نايت للاندرويد والكمبيوتر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل Fortnite فورت نايت للاندرويد والكمبيوتر، إذا كنت من هؤلاء الذين يتطلعون دائما عن البحث عن أفضل الألعاب الإلكترونية الحديثة، وبالتأكيد سمعت علي لعبة فورت نايت، اللعبة التي حققت نجاح كبير جداً في المرحلة الماضية، لكن هل تعلم أن لعبة Fortnite صدر منها العديد من التحديثات خلال العام الجاري 2021، إذا كنت ممن يعشق هذه اللعبة لعبة إطلاق النار فورت نايت فأنت او اذا كنت لا تعرف الكثير عن هذه اللعبة فأنت الآن بين كلمات هذا المقال عبر موقعك ثقفني ستجد كل ما تريد معرفته بلعبة فورت نايت.

طريقة تحميل Fortnite فورت نايت للاندرويد والكمبيوتر

دعونا في البداية نذكر لكم بعض المعلومات الهامة عن لعبة فورت نايت، حيث بدأ ظهور Fortnite علي ساحة الألعاب الإلكترونية في تاريخ 27 يوليو 2017 وبدأ مؤسسي اللعبة إضافة العديد من التحديثات حتي أصبحت اللعبة تحتل المراكز الأولى بين سلسلة الالعاب الالكترونية الحديثة بل وتفوقت علي معظم الالعاب التي تجدها في تطبيقات الايفون، ولكن نظراً إلي الجرافيك العالي الموجودة باللعبة تتطلب اللعبة بعض المواصفات التي يجب أن تكون في جهازك والتي توضحها إليكم في النقاط التالية:



تحتاج علي الاقل وجود 4G رام في جهازك.

معالج الرسوم لا يقل عن adreno 530 أو إصدار احدث من ذلك.

فيما يتعلق بالهارد ديسك فلا يتطلب منك وجود مساحة كبيرة.

خطوات تحميل لعبة فورت نايت

في بداية الأمر يجب تحميل تطبيق Epic game’s حيث سيساعدك كثيرا في تحميل العديد من اصدارات لعبة Fortnite بالاوضاع الثلاثة، حيث ستجد هذا التطبيق متوفر مجاناً في متجر جوجل بلاي، بعد تحميل هذا التطبيق يجب عليك أيضاً أن حساب جديد في هذا التطبيق، وسنوضح لك في الفقرة التالية الخطوات التفصيلية لتحميل لعبة فورت نايت للاندرويد والكمبيوتر مجاناً.

التوجه مباشرة إلي رابط لعبة Fortnite من خلال رابط الموقع الرسمي https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/home.

بعد الدخول علي الموقع الرسمي تقوم علي الفور بالضغط على كلمة تحميل أو Doulowod حيث سيطلب منك المكان الذي ترغب بحفظ اللعبه به، يمكنك تحديد المكان المناسب الآن.

بعد الانتهاء من تحميل لعبة فورت نايت يمكنك الآن بدء تشغيل اللعبة.

حيث ستجد المزيد من المزايا والخدمات التي تقدمها لعبة فورت نايت في الاصدار الجديد لها والتي يجعلها منافسا قوياً للعبة ببجي وايضا للعبة فري فاير، قبل الختام نوجه عناية السادة القراء اننا نعمل جاهدين لخدمتك طوال الوقت وتوفير كل ما هو جديد في عالم التقنية لذا إذا واجهتكم أي عقوبات اثناء التحميل او اي استفسارات أخري حول طريقة تحميل Fortnite فورت نايت للاندرويد والكمبيوتر اكتبه في التعليقات.