نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض ساكو الأسبوعية يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض ساكو الأسبوعية، تخفيضات وعروض شركة ساكو لتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية الأسبوعية والتي يرجع تأسيسها إلى عام 1985 ويبلغ عرضها خلال الفترة الحالية 34 معرض في مختلف أنحاء المملكة وهي الآن من احد اهم شركات المساهمة السعودية وتقوم بتقديم خدماتها للمواطنين التي تخصصت في الخدمات اللوجستية، وتميزت شركة ساكو في كفاءتها في تقديم الخدمات المختلفة لعملائها وغيرت مفهوم التجارة الالكترونية، والتعرف على أهم العروض و التخفيضات الأسبوعية التي تقدمها مجموعة ساكو للعملاء تابع القراءة.

عروض ساكو الاسبوعية

في بداية العام الجديد 2021 قامت شركة ساكو للاحتفال به على طريقتها من خلال تقديم اقوى العروض والتخفيضات على عدد من المنتجات سواء كانت الأجهزة الإلكترونية والمنزلية المختلفة.

ومن اقوي العروض المميزة المتوفرة الآن في مختلف فروع ساكو بالمملكة التخفيض على صانع القهوة نسبرسو فيرتو بلس والتي يبلغ سعتها لتر و200 ملي، بلونها الأبيض حيث يبلغ سعرها 750 بدل من 1500 ريال، نسبرسو فيرتو بلس آيروتشينو ب 1110 بدل 1790 ريال.

غلاية ماء كينوود لتر و 700 مل ب 209 ريال، غلاية ماء فيليبس لتر و 700 مل ب 230 ريال، ماكينة كابتشينو واسبرسو 800 وات ب 270 ريال، جهاز تحضير القهوة 1450 وات ب1000 ريال، جهاز تحضير اسبريسو وكابتشينو ولاتيه ب5000 ريال، صانعة قهوة عربي 1200 وات ب280 ريال، جهاز تحضير القهوة يكفي 12 كوب ب150 ريال، براد مياه بالثلاجة 16 لتر ب 530 ريال، ثلاجة باب واحد 110 لتر ب 600 ريال.

تخفيضات ساكو على صانعة القهوة

صانعة القهوة التركي ب300 ريال، صانعة القهوة نسبرسو ب580 ريال، الة تحضير القهوة بكبسولات مختلفة ب500 ريال، صانعة القهوة التركي 4 كوب ب600 ريال، صانعة القهوة نسبرسو صنع في إيطاليا ب 1490 ريال، كما تتوفر عدد من العروض ذات التخفيضات الخيالية فلا تفوتها هذا الأسبوع.