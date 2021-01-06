ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الرمان يومياً؟يعتبر الرّمان، من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهي فاكهة تفيد الجسم كثيرا في تقوية جهاز المناعة ولها الكثير من الخصائص التي تجعلك تأكلها يوميا دون تردد.

تبدأ فوائد الرمان من بذوره حيث يمكن استخدام بذور الرمان واضافتها للعديد من الأطباق والسلطات أو استخدامها كعصير خفيف أو مركز والذي يتم استخدامه في العديد من أطباق حوض البحر المتوسط.

ولطالما تم استخدام قشرها قديما في دباغة الجلود والحرير باللون الأسود.

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصير الرمان الطبيعي له العديد من الفوائد منها:

1- غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل:

فيتامين B وK وA وC.

البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وحتى الفسفور.

يعتبر الرمان غنيا بمضادات الاكسدة، ليشكل بذلك سلاحاً فعالاً في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المختلفة وحتى علاجها.

2- تعزيز صحة الفم والاسنان

أثبتت دراسة علمية أمريكية أجريت من قبل باحثين في جامعة اوهايو ونشرت في مجلة Phytotherapy Research أن: الرمان يساهم في تعزيز صحة الفم والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يومياً لأربعة أسابيع، قلل من مسببات أمراض الفم وقلل من مستوى البروتين الذي يسبب تكون البلاك، لأن زيادة نشاط مضادات الأكسدة في الرمان ساهم في منع تمسك البكتيريا في الفم.

3- جيد لصحة القلب

أشارت دراسة أخرى إلى أن الرمان ساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

4- يقي من السرطان

حيث تبين أنه غني بالمركبات الكيميائية (مثل الفيتوكيماويات من نوع البوليفينول). وقد أثبتت الدراسات المخبرية أن الكثير من مكونات الرمان تتسم بالقدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية، وذلك لغناه بمضادات الاكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع السرطانات.

5- غني بالحديد الذي يساهم في الوقاية من العديد من الامراض

ليس هذا وحسب، بل إن معدن الحديد الموجود في الرمان بكثرة يساعد في التغلب على فقر الدم Anemia، إضافة إلى فوائده المختلفة والتي تتمثل في:

التخفيف من حالات التهاب المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات العيون.

الوقاية من هشاشة العظام.

6- فوائد جمالية

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضاً في المجال التجميلي، حيث يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة، بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من عملية الشيخوخة

فوائد عصير الرمان

أوضح أخصائيو التغذية أن تناول نصف كوب من عصير الرمان يومياً يعادل حصة من الفاكهة تحتوي على 60 سعرا حراريا.

وتناول الرمان على شكل عصير طبيعي قد يكون أفضل من تناول بذور الفاكهة نفسها وذلك يعود إلى خفض مستوى مضادات الاكسدة عند التخلص من قشرة الرمان. تشمل فوائد عصير الرمان:

مضاد اكسدة طبيعي

يعزز الجهاز الهضمي

يكافح السكري

يعالج الالتهابات

يحمي القلب

يقوي الذاكرة

يحسن الخصوبة والاداء الجنسي

فوائد لب الرمان

من أهم فوائد تناول بذور لب الرمان ما يلي:

خفض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية وخفض نسبة الكولسترول في الدم والضغط المرتفع.

يحتوي لب الرمان على مادة تشبه تأثير الاستروجين في الجسم، ما يجعله مفيداً في تقليل الأمراض المرتبطة زيادة اصابتها بانقطاع الطمث مثل هشاشة العظام.

إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي خفض خطر الاصابة بالسرطان، خصوصا سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطانات الغدد الليمفاوية.

تخفيف أعراض الإسهال وتقوية المناعة.

المساعدة في السيطرة على الوزن وعمليات تنزيل الوزن.

مكافحة تلف الخلايا والتهابات المفاصل، حيث أثبتت اخر الابحاث احتواء الرمان على أنزيم يعمل على تقليل أو إبطاء تلف الغضاريف.

المساعدة في الوقاية من مرض السكري.

المحافظة على البشرة وحمايتها حيث أثبت أن له دور في تعزيز امتصاص فيتامين D عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه.

فوائد قشر الرمان

أما بالنسبة لقشرة الرمان، فلها أيضاً العديد من الفوائد كما أفادت الدراسات العلمية المختلفة، والتي تتركز في:

إيقاف النزيف الخارجي.

الوقاية من الالتهابات والعدوى المختلفة.

بالإمكان غلي قشور الرمان المجففة وشرب المياه بعد تصفيتها لتحصيل العديد من الفوائد التي تشمل:

الحماية من مشاكل الهضم واضطرابات المعدة.

الحماية مشاكل القولون.

تعزيز صحة الكلى والكبد.

مشروب مثالي للقضاء على الطفيليات.

فوائد زيت الرمان

قد لا يدرك البعض أهمية تناول زيت الرمان، والذي قد يساعد في:

تغذية بشرتك ومنحها النضارة والجمال.

خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

خفض مستوى ضغط الدم.

مجابهة مرض السرطان وتدميره.

استخدامات الرمان في الطب القديم

من أهم الأمثلة على الاستخدامات الطبية التي أدخلت فاكهة الرمان فيها منذ القدم ما يلي:

علاج الديدان المتواجدة في المعدة.

المساهمة في علاج التهاب الحلق.

علاج مرض الزحار (Dysentery)

المساعدة في علاج التهاب العيون.

المساهمة في التئام الجروح.

تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

تخفيف الغثيان والصداع.

بسبب أهمية هذه الفاكهة واستخداماتها المتعددة منذ الأزل، كثرت الدراسات العلمية حول فوائدها، والتي أشارت إلى أن الرمان يحتوي على مكونات غذائية غنية تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة.

القيمة الغذائية للرمان

يضم الرمان حزمة من الفوائد العلاجية وذلك لغناه بما يلي:

المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة من الفلافونويدات والبولي فينولات، التي تعمل سويًا كعنصر فعال جدا لمحاربة الأمراض ومكافحتها.

نسبة جيدة من الألياف الغذائية المفيدة في الوقاية من الإمساك والعديد من الأمراض المزمنة والسرطانات، إذ تبلغ نسبة الالياف في 100 غرام من الرمان على 4 غرامات (12% من الكمية الموصى بها يوميا).

حبة الرمان متوسطة الحجم تعطي ما يقارب 51 سعرة حرارية، 80 % من وزنها ماء و12% كربوهيدرات، وبهذا يمكن استخدام الرمان في وصفات تخفيف الوزن.

يعتبر الرمان مصدراً مهما للفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C، حيث يوفر 100 غرام من الرمان حوالي 17% من احتياجنا اليومي لفيتامين C والمهم جدا لتقوية المناعة.

نسبة جيدة من الحديد والبوتاسيوم المهم لصحة القلب، وفيتامين k الضروري لتجلط الدم، والعديد من المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والنحاس والمنغنيز.

وكالات