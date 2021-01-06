6 نصائح للحفاظ على صحة الكلى

6 نصائح للحفاظ على صحة الكلىالحفاظ على صحة الكلى لا يقل أهمية عن العناية بالأعضاء وأجزاء الجسم الأخرى، وتضمن صحة الكلى أن يتمكن الجسم من تصفية الفضلات بشكل صحيح.. وإذا لم يتم الاعتناء بالكلى بشكل صحيح ، يمكن أن يصاب المرء بالعديد من أمراض الكلى.

ووفقا لتقرير موقع ” Onlymyhealth، تساعد الكلى في تصفية الفضلات والسوائل من الدم.. كما أنها تنظم مستويات الأس الهيدروجيني والملح والبوتاسيوم في جسمك،لمثل هذه الوظائف ، من الضروري الحفاظ على صحة الكلى.. من التحكم في نسبة السكر في الدم إلى إدارة الوزن ، يتعين على المرء بذل الجهود من أجل تحسين صحة الكلى.

-1اتبع القاعدة الذهبية للترطيب وشرب الماء

نعلم جميعًا أن شرب الماء مهم لصحتك، ومع ذلك ، فإن شرب الماء الزائد ليس جيدًا أيضًا لجسمك، فيمكن أن يكون خطرًا كبيرًا إذا كنت مصابًا بالفشل الكلوي، فمن المستحسن تناول حوالي 8 أكواب في اليوم، سيساعد ذلك في الحفاظ على صحة كليتك وطرد السموم.

-2 تناول نظام غذائي صحي لصحة (الكلى)

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى.. لذلك يجب على المرء أن يستهلك أطعمة صحية منخفضة الصوديوم ومنخفضة الكوليسترول تساعد في السيطرة على هذه الظروف الصحية وهي أفضل الخيارات لصحة الكلى.

3-افظ على لياقتك البدنية

جنبًا إلى جنب مع خطة نظام غذائي ثابت، من المهم أيضًا أن يكون لديك توازن تمرين بدني لصحة الكلى، يساعد التمرين أيضًا في تجنب العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى.. كما ستساعدك التمارين المنتظمة أو حتى بعض النشاط البدني مثل الجري والسباحة والرقص، وما إلى ذلك في الحفاظ على الوزن الأمثل والوقاية من الحالات الصحية.. مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

4 -حدد موعدا لفحص الكلى

“يُعرف مرض الكلى باسم” القاتل الصامت “لأن المرضى قد يفقدون 90٪ من وظائف الكلى قبل ظهور الأعراض.. لذلك، فأن أضل دفاع هو تحديد موعد فحص الكلى مع طبيبك من وقت لآخر، خاصة إذا كنت تعاني من أي أعراض لمرض الكلى.

5-ضبط سكر الدم

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.. أو حالة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى بطريقة أو بأخرى، وعندما لا تتمكن خلايا جسمك من استخدام الجلوكوز أو السكر في الدم.. يتعين على الكلى بذل جهد إضافي لتصفيته خارج الجسم.

إذا استمرت هذه العملية في وقت واحد ، يمكن أن يؤدي إلى ضرر يهدد الحياة، ومع ذلك.. إذا كان بإمكانك التحكم في نسبة السكر في الدم ، فإنك تقلل أيضًا من خطر تلف الكلى.. لذا، فإن التحكم في نسبة السكر في الدم من النصائح المفيدة جدًا للحفاظ على صحة الكلى.

6-فحص وضبط ضغط الدم

تحتاج أيضًا إلى مراقبة مستويات ضغط الدم لديك والتحكم فيها، فإلى جانب سكر الدم، يلعب ضغط الدم أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الكلى.. والكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

لذلك ، تحتاج إلى فحص ضغط دمك لأنه جزء حيوي من فحص الجسم العام. تنطبق هذه القاعدة بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو كبار السن، بشكل مباشر أو غير مباشر ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى إتلاف الكلى، ويمكنك التحكم في مستويات ضغط الدم عن طريق الحفاظ على نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة البدنية ، وغيرها من التعديلات / الأدوية التي ينصح بها طبيبك.

