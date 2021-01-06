نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف أوبو Find X3 الجديد الخارق بمعالج Snapdragon 888 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع الكشف عن التسريبات الخاصة به واقتراب موعد طرحه بالأسواق، وتوقعات بإحداثه طفرة كبرى في عالم الهواتف الذكية في العام الجديد 2021، يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة مواصفات وسعر هاتف أوبو Find X3 الذي كشفت عنه العلامة الصينية الرائدة في عالم الجوالات الذكية، والتي أشارت إلى أنها بصدد طرح تلك السلسلة الجديدة بمختلفة أنواعها البرو والماكس، بيتنا أهم ما يميز الإصدار الأحدث هو أنه يعمل بواسطة معالج شركة كوالكوم Snapdragon 888، المنوط به تقديم قدرة عالية وكفاءة أكبر عن سابقتها من المعالجات القديمة، لاسيما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.

مواصفات وسعر هاتف أوبو Find X3

أما عن مواصفات أوبو Find X3، فيحمل شاشة من نوع أموليد AMOLED بمعدل تحديث للشاشة عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، وبقياس 6.7 بوصة وبدقة عرض QHD+، بينما يمتلك بطارية ضخمة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ستدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات، بجانب شحن لاسلكي بقدرة 30 وات VOOC Air، مع تزويده بتقنية اتصال المدى القريب NFC، وتصميم هوائي مزدوج الجسم المميز في إدارة عمل القارئ من الخلف أو الأمام بالدفع.

كاميرات الهاتف ونظام التشغيل

أما عن وضعية الكاميرات الخاصة بالهاتف والتي دائمًا ما تكون محط اهتمام الكثيرين، فيأتي مزودًا بكاميرا أمامية، و4 كاميرات خلفية، الأساسية منها تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير لقدرة التقريب البصري حتى 2x، وكاميراتان بدقة 8 و3 ميجا بيكسل، مع العلم أن الجوال يملك أيضًا مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني، ومن مواصفات وسعر هاتف أوبو Find X3، أنه يعمل على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، وتم اقترانه بذاكرة وصول عشوائي رام كبيرة بسعة 12 جيجابايت.

سعر وألوان جوال Find X3

ومن المتوقع أن يأتي جوال أوبو Find X3 الجديد بتشكيلة رائعة من الألوان الجذابة والشيقة التي تُرضي أذواق فئة كبيرة من المستخدمين وعملاء الشركة وعشاقها، فيأتي بالأسود والأحمر الوردي، على أن يتم طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة بسعر يقارب الـ 700 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10972 جنيهًا مصريًا، وما يعادل 2400 ريال سعودي تقريبًا.