نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن شدات ببجي مجانا وأحصل على الالاف الشدات دون عناء أو فخ النصب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشحن شدات ببجي مجانا ،أن لعبة ببجي والمعروفة بأسم PlayerUnknown’s Battlegrounds والمعروفة أيضاً بأسم ساحات المعارك بلير أن نون هي لعبة أنتشرت منذ ثلاث أعوام تحديداً في عام 2018 ولكن تم إصدارها في عام 2017 بتاريخ 23 من مارس، وتشتهر اللعبة بأنها لعبة معارك وحروب وفكرتها البقاء للأقوى، اللعبة جماعية ويمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الأندرويد أو الـ iOS ومتوفرة أيضاً على أجهزة الـ X Box أو الويندوز، وفكرة اللعبة هي الناجي الآخير حيث يمكن أن يلعب أكثر من 100 لاعب على أن يكون لكل منهم هدف واحد وهو أن يكون الناجي الوحيد في ساحة المعركة، اللعبة تحتاج إلى الأنترنت لتواصل اللاعب مع اللاعبين الآخرين وتشكيل فريق، ومن خلال السطور التالية سيتم شرح كيفية الحصول على الـ UC أو Unknown Cash بطريقة شرعية مجاناً.

اشحن شدات ببجي مجانا

الشدات هو مصطلح عملة لعبة ببجي التي من خلالها يمكن شراء جميع الأسلحة، والتمتع بميزة الحماية والأزياء كما يمكن من خلالها تصميم شخصيات اللعبة، ومن المعروف أن الشدات اسعارها عالية حيث أن 60 شدة بالدولار تساوي 1 دولار تقريباً لذا من الصعب الحصول على عدد شدات كبير ومن هنا سوف يتم شرح كيفية شحن شدات مجاناً:

تحميل برنامج Google Opinion Rewards وهو برنامج أستبياني معروف ويمكن تحميله من متجر Google Play، ومتابعة الأستبيانات الجديدة التي يرسلوها للإجابة عليها وذلك في الخطوات التالية:

تحميل تطبيق Google Opinion Rewards.

متابعة كافة الرسائل التي تأتي من خلال التطبيق.

إجابة على جميع الأستبيانات لكسب النقاط.

حفظ جميع الأرصدة لشراء الـ UC للعبة PUBG mobile.

يمكن متابعة شرح طرق شحن شدات ببجي بأكثر من طريقة آمنه وأسعار الشدات في المملكة

هناك طريقة آخرى ولكن سوف تتكلف مبلغ 10 دولار فقط وهي شراء بطاقات Royale للحصول على الشدات فيما يلي: