نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Huawei Mate 40 Pro بالسعودية والدول العربية وأهم عيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 40 Pro ، هو واحد من سلسلة هواتف شركة هواوي العالمية Mate 40 الجديدة، وتشمل هذه السلسلة على العديد من الهواتف وهى Huawei Mate 40، وهاتف Huawei Mate 40 Pro Plus، وهاتف Huawei Mate 40 RS Porsche Design، وهاتف هواوي ميت 40 برو هو تحديث لهاتف Huawei Mate 30 Pro، وفي هذا الجوال تم تغيير تصميم الشاشة ليصبح أكبر، وتحتوي على الثقب الأحدث، كما تحتوي على معالج قوي، وتم تطوير الكاميرات لتصبح ذات قدرات عالية وتصميم رائع وتعطينا فيديوهات وصور غاية في الجمال والروعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وعيوب وسعر Huawei Mate 40 Pro بالسعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات Huawei Mate 40 Pro الجديد

الجوال يشتمل على العديد من الإمكانيات والمواصفات فائقة الروعة وهى كالآتي:-

يحتوي الجوال على منفذين لتركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. الهاتف يتمتع بمواصفات رائعة من حيث متانة التصميم وجودة الخامات المصنوع منها، حيث يأتي مصنوع من الزجاج، مع وجود إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. تبلغ أبعاد هاتف هواوي ميت 40 برو 162.9*75.5*9.1 ملم، ووزنه يبلغ 212 جرام. يدعم تشغيل شبكة الـ 5G، والـ 4G، والـ 3G، والـ 2G. يدعم الاتصالات قريبة المدى من خلال خاصية الـ NFC. يأتي بإصدارين، الأول بمساحة 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجابايت، والثاني يأتي بمساحة 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت. يدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68. الموبايل يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية حتى 256 جيجابايت، ويتم وضع الذاكرة الخارجية مكان شريحة الاتصال الثانية. يأتي بأحدث وأقوى معالجات شركة هواوي من نوع Kirin 9000 5G، ويعمل هذا المعالج بتكنولوجيا 5 نانو، ويأتي بمعالج رسومي من نوع Mali-G78 MP24. يحتوي على سماعات خارجية ستيريو تعطينا صوت نقي وعالي. يأتي الجوال بواي فاي يعمل بترددات a/b/g/n/ac/ax، ويدعم الهوت سبوت، والـ Wi-Fi Direct. يحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث، ويدعم خاصية الـ A2DP، والـ LE. الموبايل يدعم الانفرا ريد الذي من خلاله نستطيع التحكم في الأجهزة الكهربائية. توجد بالجوال خاصية الـ GPS التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة العالمية. توجد بالتليفون المحمول وسائل الأمان المختلفة، مثل مستشعر البصمة والذي يوجد أسفل الشاشة، ويدعم خاصية الـ Face Unlock، التي تعمل بالأشعة فوق الحمراء، حتى تعمل بكل دقة في الإضاءة الضعيفة. يدعم مستشعرات التسارع والتقارب، والجيرو سكوب، والبوصلة، وحساسية الألوان، والضغط الجوي. يوجد بالتليفون منفذ USB من نوع Type C، ويدعم خاصية الـ OTG للقيام بتشغيل أي USB Driver على الموبايل. البطارية سعتها 4400 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. نظام تشغيل الهاتف اند رويد 10، ويحتوي على واجهة مستخدم من نوع EMUI 11، ولا يدعم خدمات شركة جوجل بشكل رسمي. الهاتف يتوفر باللون الأبيض والفضي والأصفر والأسود والأخضر.

مواصفات شاشة هواوي ميت 40 برو

شاشة Huawei Mate 40 Pro تحتوي على إمكانيات كبيرة ومواصفات ممتازة وهى كما يلي:-

الشاشة من نوع OLED، مساحتها 6.76 بوصة.

تأتي على شكل الثقب المزدوج، مع وجود انحناء في الأطراف.

دقتها 1344*2772 بكسل، ومعدل كثافة 456 بكسل لكل إنش.

تدعم أبعاد العرض الجديد 18.5:9.

تحتوي على خاصية الـ HDR10.

معدل تحديث الشاشة 90Hz.

مواصفات الكاميرات لهاتف Huawei Mate 40 Pro

يحتوي هاتف هواوي ميت 40 برو على خمس كاميرات، ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرتين أماميتين مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأمامية للجوال ثلاثية، دقة الكاميرا الأولى 13 ميجا بكسل، وفتحة عدستها 2.4/F، وتدعم التصوير الواسع، والثانية من نوع TOF 3D، وتستخدم في البور تريه والعزل، وفتح التليفون من خلال الـ Face Unlock. الكاميرا الأمامية تدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، والتصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية وهى بارزة للأمام قليلاً، دقة العدسة الأولى 50 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها 1.9/F، وتعتبر الكاميرا الأساسية، وتدعم المثبت البصري، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 3.4/F، وتستخدم في الزووم حتى 5 مرات مع عدم فقد للصورة، وتدعم المثبت البصري الـ OIS، ودقة الكاميرا الثالثة 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 1.8/F، وتستخدم في التصوير الواسع. تحتوي على فلاش من نوع LED أحادي.

عيوب هواوي ميت 40 برو

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها هاتف Huawei Mate 40 Pro وهى كما يلي:-

يأتي الجوال غير مدعوم بتشغيل خدمات شركة جوجل ، ويعتمد على خدمات شركة هواوي فقط.

، ويعتمد على خدمات شركة هواوي فقط. الثقب الذي يوجد بالكاميرا الأمامية كبير نوعاً ما.

لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم، الذي يستخدم في تشغيل سماعات الأذن.

الهاتف يحتوي على انحناء في الأطراف وهذا النوع من الهواتف لا يفضله بعض المستخدمين.

معدل تحديث الهواتف الذكية التي في نفس الفئة السعرية 120Hz.

سعر الموبايل مرتفع مقارنة بالهواتف الذكية التي تحتوي على نفس المواصفات.

سعر Huawei Mate 40 Pro

سوف نستعرض مع قرائنا سعر هواوي ميت 40 برو بالسعودية ومصر والدول العربية وهى كما يلي:-