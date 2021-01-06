نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljannah TV الجديد وطريقة ضبطها علي النايل سات بالريموت كنترول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الذي يبحث عنه الكثيري من الاطفال في الوطن العربي سيكون متاح لهم ولأسرهم من أجل ضبط تردد قناة أغاني الاطفال الشهيرة طيور الجنة عبر قمر النايل سات، فتلك القناة هي المحببة والأكثر انتشارا في الشرق الاوسط حيث تمتاز بأنها تقدم اناشيد للاطفال وكذلك أغاني لطيفة يقدمها مجموعة من الاطفال الصغار أصحاب الاصوات الرائعة، وتعتبر قناة طيور الجنة أمنة بالنسبة للأمهات والأباء حيث أنها تعرض أغاني ذات هدف تربوي وهو ما يجعل أولياء الأمور مطمئنين علي أبنائهم وهم يشاهدون قناة طيور الجنة علي عرب سات وأيضا عبر قمر نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljannah TV الجديد

تعتبر قناة طيور الجنة والتي تبث عبر النايل سات، من أهم قنوات الأطفال ذات المشاهدات العالية بالنسبة للأطفال، فقد حققت قناة طيور الجنة نسب مشاهدة عالية في وقت قصير للغاية وأصبحت تتصدر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك بسبب سرعة انتشارها في البيوت العربية وأصبحت القناة الأعلى مشاهدة بين الاطفال.

وفي بداية عام 2021 أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن تحديث وتغيير في تردد قناة الأطفال الشهيرة عبر النايل سات وهو ما سنعرضه في المقال، حيث أوضحت إدارة القناة أن الهدف من تحديث تردد قناة طيور الجنة هو نقل القناة علي تردد أفضل وأقوى وذو جودة عالية، ليتمكن الأطفال من الاستمتاع بالأغاني والأناشيد الجميلة التي يشاهدونها عبر قناة طيور الجنة علي النايل سات.

أضبط تردد قناة الجنة الجديد 2021 علي طبق الاستقبال

سنستعرض خطوات ضبط القناة عبر قمر النايل سات من خلال إدخال التردد الجديد في جهاز الاستقبال المتاح لديكم، وإليكم طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد وهي كالتالي :

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات هو 11310 بمعامل تصحيح الخطأ هو 3/4 ، ومعدل الترمزي هو 27500 ومعدل الاستقطاب عمود v .

ولإدخال التردد يتم الضغط علي زر القائمة في الريموت كنترول، ثم التوجه إلى قائمة تركيب ثم الترددات ويلي ذلك الضغط علي خانة إضافة تردد وغالبة تكون باللون الأصفر في الريموت كنترول، وقد يختلف اللون وفقا لكل جهاز ولكن يتم إيضاح لون إضافة التردد في الشاشة، فتظهر قائمة، يطلب منك حينها وضع التردد بشكل يدوي، ثم إضافة معدل الترميز والاستقطاب ثم الضغط علي زر ok، وبعد ذلك القيام بعملية البحث لتظهر القناة غالبا في أخر قناة في قائمة القنوات بالقمر الصناعي نايل سات، ويمكن حينها نقل القناة إلى المكان الذي ترغب وضعه فيه في قائمة القنوات.