نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة roblox مجانا من ميديا فاير على الكمبيوتر والجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة roblox ، هي لعبة أونلاين مصممة خصيصا للأطفال والمراهقين من سن 8 سنوات إلى سن 18 عام، كما أن لعبه روبلوكس متوفرة على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر وآي أو إس والأكس بوكس، وتم إصدارها لأول مره في عام 2006، حيث يتمكن من خلالها اللاعب إنشاء شخصيته الرقمية وتلبيس الشخصية وتزيينها كما يريدون، حيث أن هذه اللعبة حققت نجاح وشعبيه كبيره في وقت قصير، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم علي طريقة تحميل لعبة roblox مجانا من ميديا فاير على الكمبيوتر والجوال بخطوات بسيطه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

roblox

تعتبر روبلوكس من أكثر الألعاب المثيرة والشيقة التي حازت على حب الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث وصل عدد الأعضاء الناشطين على لعبة roblox إلى 30 مليون لاعب شهريا، وقاموا بتسجيل أكثر من 300 مليون ساعه في اللعب، وذلك لأنها من الألعاب التي تطلق العنان لخيال اللاعبين عن طريق صناعة الألعاب الخاصة بهم عن طريق نظام لوا المستخدم في اللعبة، يعمل نظام لوا على صناعة التأثيرات المختلفة إثناء اللعب، كما أنها توفر إمكانية صناعة العالم الافتراضي للاعب عن طريق استخدام مجموعه من القطع لتنفيذ أشكال هندسية مختلفة .

مميزات لعبة روبلكس

يوجد كتيب إرشادات في اللعبة يشرح للطفل ما يجب عليه فعله حتي يصل إلى الاحترافية .

هي من أكثر الألعاب التي تعمل على تنمية القدرات العقلية ودرجة الذكاء عند الأطفال .

بعد تنزيل roblox سوف تجد فيها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها بجانب تطبيق اللعبة .

سوف تجد فيها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها بجانب تطبيق اللعبة . هي لعبة جماعية وتنمي التعاون بين الأشخاص .

يمكنك مشاركة الألعاب التي قمت بتصميمها على شبكات التواصل الاجتماعي .

يتم تطوير لعبة roblox home دائما، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في اللعبة وللاستفادة من التقنيات الحديثة .

دائما، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في اللعبة وللاستفادة من التقنيات الحديثة . لا تشعر بالملل إثناء اللعب وذلك بفضل الرسومات والألوان المبهجة الموجودة في اللعبة والتي تجذب انتباه الأطفال بشكل كبير .

تحميل لعبة roblox للكمبيوتر مجانا

يوجد بعد المتطلبات التي يجب أن تكون موجوده في جهازك لكي تتمكن من تحميل روبلكس من ميديا فاير وهذه هي المتطلبات :

أن يكون نوع المعالج amd، بسرعة 1.6 جيجا هرتز .

أن تكون حجم الذاكرة العشوائية 1 جيجا هرتز رامات .

أن يكون نوع نظام التشغيل ويندوز 10، 8، 7، 8.1، xp، وفيستا .

مساحة الجهاز المطلوبة لتنزيل لعبة roblox هي 20 ميجا بايت .

هي 20 ميجا بايت . نوعية الرسومات هي intel gma 3100, ati radeon 9500, nvida geforce .

إصدار directx 9.0 .

سرعة شبكة الأنترنت 8_4 mb/s .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تحميل لعبة roblox على الكمبيوتر والجوال مجانا .