نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب ومميزات وخواص جديدة لمستخدميه لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث يومياً حول تطبيق الواتساب وخاصة بعد الإصدار الأخير وتحديثه في بداية عام 2021، حيث يتميز تطبيق الواتساب بالتطوير وفقاً لتتحديثات الجديدة، فقد قدم هذا التطبيق كل ما هو جديد لكافة مستخدميه ومن اهم هذا التطوير حيلتان مهمتان لا يعرفهما أحد، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية تفعيل هذه الميزات على تطبيق واتساب، حيث يعد استخدام هذا التطبيق من أهم الاستخدامات اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحافظ على أمن وسرية الدردشة.

نظراً باعتبار أن الواتساب يعد من أهم التطبيقات التي تسهل على الشخص المستخدم التواصل مع العالم الخارجي، فهو من أكثر الوسائل التي تضطر إلى الابتعاد عن المنزل أو العائلة والأحباء، ويتم التواصل من خلال إرسال رسائل صوتية أو دردشة سريعة أو مكالمة صوتية ومرئية، ويستخدم التطبيق المملوك لفيسبوك أيضًا على نطاق واسع في مكان العمل لتبادل التعليمات والتوجيهات والنصائح المطلوبة، ومع ذلك فإن هناك بعض العيوب في هذا التطبيق يعمل المطورون على حلها، وأبرز موقع HOW TO GEEK حيلتين تمكنان من تجاوز مشكلتين كبيرتين مهمتين في تطبيق واتساب.

الحيلة الأولى إرسال الصور الكبيرة في الحجم على واتساب :

هذه الخدعة تم اكتشفها من قبل الخبراء في Proiezionidiborsa.it والمهتمين والباحثين، وهذه الخدعة هي عن كيفية تجاوز خوارزمية واتساب الغامضة، وذلك بهدف ضغط الصور وفي الواقع يجد الكثير من الأشخاص أنفسهم في موقف مؤسف يتمثل في إرسال صور مهمة إلا أن هذا الأمر يتوقف على حجم الصورة، وهو أمر ناجح في أغلب الأوقات إلا أن يشترط حجم معين، وهناك طريقة بسيطة وفعالة لتجنب هذه المشكلة، وهذه الطريقة تتم باستخدام تطبيق يسمى ibooks حتى تتمكن من تحديد الصور من المعرض، وحفظها بتنسيق صيغة pdf وهذا يسمح لك بالحفاظ على جودة الصورة وإرسالها بأي حجم.

الحيلة الثانية الدردشة الخاصة :

ويشمل التحديث الحيلة الثانية وهي تشمل الدردشة الخاصة بين الأطراف، ففي بعض الوقت يود الشخص أن يقوم بكتابة ملاحظات لنفسه ويقوم بإرسال أهم الروابط دون أن يشاركها مع أحد، ولإنشاء دردشة خاصة بك فقط لتذكر نفسك بالأمور المهمة قم بإنشاء مجموعة على واتساب مع مستخدم آخر ثم قم بإزالة المستخدم الآخر لتكون المجموعة التي كونتها على الواتساب بمفردك وتحمل خصوصياتك، وهذه طريقة رائعة لإنشاء مساحة افتراضية للملاحظات والتي يمكن استعادتها على أي جهاز حتى لو على جهاز كمبيوتر أو لاب توب وذلك عبر استخدام واتساب ويب.