نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro ومميزات وعيوب هذا الهاتف وسعره في الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطلق شركة أوبو الممتازة كالعادة أحدث هواتفها وهو هاتف Oppo Find X2 Pro الذي له عدة مواصفات جيدة، وهذا الهاتف من الأنواع التي يكثر البحث عنها لمميزاته المحبوبة لدي الجميع، ولكن البعض يشتكي من سعره المرتفع وهذا لا يمنع الناس من شرائه وذلك لأنه يحتوي على العديد من المواصفات الممتازة ومنها ذاكرة الهاتف الكبيرة التي لا تجعل صاحبه يحتاج إلى ذاكرة تخزين خارجية ومعالج من نوع Snapdragon 865 الجيد وكاميرا خلفية ثلاثية تتميز بالدقة العالية والفائقة في التصوير، وسوف نعرض في هذا المقال مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro ومميزات الهاتف وبعض عيوبه وسعره في الدول العربية.

مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro

يحتوي هاتف Oppo Find X2 Pro على مجموعة من المواصفات الجيدة وهي كما يلي:

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim . تبلغ حجم الشاشة بمساحة 6.7 بوصة من النوع AMOLED منحنية من الجوانب بدقة 1440×3168 بكسل، مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass. لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية ( كارت ميموري ) لأنه يأتي بمساحة تخزين داخلية كبيرة. يأتي هذا الهاتف بأبعاد 165.2×74.4×8.8 مم. الهاتف له القدرة على عزل الضوضاء أثناء استخدامه من خلال الميكروفون الثانوي. يدعم الهاتف الـ NFC. تأتي السماعات الخارجية لهذا الهاتف بصوت ستيريو. وجود معالج من نوع Snapdragon 865 بتكنولوجيا 7 نانو مع وجود معالج رسومي أيضاً من نوع Adreno 650 فهو معالج جيد لاستخدام الألعاب الثقيلة. يبلغ وزن الهاتف 217 جرام لنوع السيراميك و200 جرام لنوع الجلد . تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بارزة قليلاً حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وتدعم المثبت البصري الـ OIS، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.0، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بالإضافة إلى وجود فلاش ثنائي من نوع ليد. يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 . يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS وأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO لتحديد الموقع. يصنع هذا الهاتف من خامات الجلد والسيراميك. يدعم الهاتف كثير من المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع. يدعم ايضاً خاصية الـ Face Unlock . الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار حتى متر ونصف أسفل الماء لمدة 30 دقيقة. يتميز الهاتف بذاكرة تخزين كبيرة بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.0. يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يحتوي الهاتف على خاصية البلوتوث بالإصدار الـ 5.1. يحتوي على منفذ الـ USB. يدعم الهاتف بطارية بسعة 4260 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف اللون الأسود واللون البرتقالي.

عيوب الهاتف

لهذا الهاتف عدة عيوب وهذا لا يمنع من عدم شرائه وهي:

لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. وزن هذا الهاتف ثقيل. سعر الهاتف مرتفع . لا يدعم الهاتف لمبة الاشعارات. لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي. لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

مميزات الهاتف

يتميز هذا الهاتف بخصائص متعددة تجعله مختلفاً عن غيره وهي:

يتميز بمساحة تخزين كبيرة. يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G . تستمر البطارية لفترة طويلة. يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط حيث يتم شحن الهاتف في نصف ساعة. يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار. السماعات الخارجية تدعم الصوت الاستيريو.

اسعار الهاتف في بعض الدول العربية

يختلف سعر الهاتف من دولة إلى أخرى وهي كالتالي: