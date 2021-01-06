نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية توصيل إنترنت منزلي بدون خط أرضي 2021 من شركة المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين عن طريقة توصيل إنترنت منزلي بدون خط أرضي ، وبسبب الإقبال المتزايد من المواطنين المصريين في كافة الأعمار على توصيل الخط الأرضي للهاتف بهدف الاستمتاع بالإنترنت المنزلي ومزاياه المتعددة، أصبح تركيب خط الهاتف الأرضي شيئاً صعباً بسبب قائمة الانتظار الطويلة من المواطنين المطالبين بتركيب الخدمة، وازدادت سعة استخدام كبائن الخطوط الأرضية وأصبحت مليئة بالخطوط، وأصبح على من يريد توصيل الخط الأرضي أن ينتظر لمدة تصل إلى عدة أشهر من أجل تركيب الخدمة، ولذلك قامت شركة المصرية للاتصالات بطرح خدمات جديدة للمواطنين تغني عن الخط الأرضي, وأصبح من الممكن الحصول على إنترنت منزلي بدون الحاجة إلى تركيب خط أرضي.

أجهزة تدعم توصيل إنترنت منزلي بدون خط أرضي

طرحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية شراء أجهزة محددة تدعم تلك الخدمة, ويمكن الحصول على أحد تلك الأجهزة من خلال التوجه إلى أقرب فرع للمصرية للاتصالات وطلب الجهاز المرغوب، وسوف نستعرض معكم أعزائي متابعي موقع ثقفني الأجهزة المتاحة من قبل الشركة مع مميزات وسعر كل جهاز على حدا.

جهاز MIFI موديل (E5573)

هو جهاز صغير يدعم الجيل الثالث والرابع من الشبكات ويعمل كنقطة اتصال لاسلكية ساخنة، وهو بذلك يعمل مثل جهاز رواتر لاسلكي يوزع خدمة الإنترنت على أجهزة أخرى مثل أجهزة الموبايل واللاب توب وأجهزة الألعاب الإلكترونية،ويدعم الجهاز حتى 16 مستخدما عن طريق الواي فاي، وتصل سرعة الشبكة اللاسلكية إلى 150 ميجا/ث وتبلغ سعة البطارية في الجهاز 1500 مللي أمبير وتعمل حتى 6 ساعات، ويمكن استخدام الجهاز كموسع نطاق لشبكة لاسلكية أخرى، والجهاز بقيمة 600 جنيه شامل الضريبة.

جهاز 4G MiFi ZTE MF927U

هو جهاز صغير يدعم أيضا الجيل الثالث والرابع من الشبكات، وتصل سرعة شبكة wifi إلى 300 Mbps ، وتبلغ سعة البطارية 2000 مللي أمبير وتعمل من 6 إلى 8 ساعات، وتصل سرعة الاستقبال من شبكة الجيل الرابع إلى 150 Mbps، بينما تبلغ سرعة الإرسال لشبكة الجيل الرابع 50 Mbps، ويدعم الجهاز توصيل شبكة Wi-Fi إلى 10 مستخدمين وسعره يصل إلى 600 جنيه شامل الضريبة.

جهاز MiFi CAT6 لتوصيل إنترنت منزلي بدون خط أرضي

يأتي الجهاز بشاشة تاتش سكرين ويدعم الجهاز توصيل شبكة Wi-Fi إلى 28 مستخدم ويبلغ سعر الجهاز شامل الضريبة 899 جنيه مصري،ويدعم الجهاز عدد من الباقات هي Nitro 10 وNitro 20 وNitro 40 وNitro 70 وNitro 100 وNitro 200 وNitro 450، ويمكن الاطلاع على أسعار ومميزات كل باقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات عبر باقات Nitro من المصرية للاتصالات للاشتراك في النظام الذي يناسبك.