نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي PUBG موبايل مجانا الموسم 16 بأكثر من طريقة شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي PUBG موبايل مجانا الموسم 16 كيفية شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE مجانا الموسم 16حيث تكون لعبة ببجي موبايل من اشهر الألعاب وأكثرهم نجاحاً حيث يصبح لاعبي اللعبة اكثر من 400 مليون لاعب ودائما ما يبحث اللاعبين على شدات لتحسين قدراتهم علي القتال و لعب بطرق متميزة من مواقع موثوقة وأمنة وبشكل مجاني 100 % .

طريقة شحن شدات ببجي PUBG موبايل مجانا وRoyal Pass

شدات ببجي تعد عبارة عن عملة داخل ببجي PUBG MOBILE وببجي كمبيوتر و هي عملة ال UC و يمكنك من خلالها الدخول للموسم Royal Pass رويال باس وهي عبارة عن بطولات ومهام يومية وأسبوعية و تمنحك شدات ببجي عديد من المميزات و قدرات لتمكنك من الوصول إلي مراحل النهائية وجمع الأسلحة وقتال بشكل مميز وعند اجتياز المهمات تحصل على نقاط داخل اللعبة التي يمكنك من خلالها الحصول علي جوائز ومنها أسلحة متعددة ومتنوعة وحديثة و قنابل مدمرة وملابس بأشكال مختلفة ومميزة وكل ذلك بعد تحميل لعبة ببجي وتحميل أخر تحديث لها .

أنواع الRoyal Pass رويال باس!

يوجد نوعان داخل اللعبة من الرويال باس ستجدهم في اللعبة وهما :

المجانا : وهو لجميع لاعبي اللعبة بدون استثناء و يتيح للاعبين الهدايا و الجوائز التي تساعدهم في اللعب ولكن تتوقف عند وصول اللاعب للمستوي ما بين 50 إلي 60.

الذهبي: ليس مجانا، ويكون فقط للاعبين الذين يقومون بشرائه عن طريق الفيزا أو بطاقة الائتمان، مقابل 600 UC أي يعني يعادل تقريبا 10 دولار.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 100 %

يوجد العديد من الطرق و منها المواقع المزيفة التي تتيح فرص الشحن شدات داخل اللعبة و هي طريقة غير آمنه ؛ يوجد أيضا عن طريق بطاقة الائتمان أو الفيزا الخاصة باللاعب وأيضا وهي الأخيرة والمجانية والمضمونة من شركة المصنعة والمطورة للعبة و هي مشاهدة الإعلانات و كل ما عليك هو مشاهدة الإعلانات داخل اللعبة لكي تحصل على شدات ببجي مجانا .

شحن شدات ببجي موبايل

يمكنك الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل بشكل مجاني، لأن المصممين القائمين على هذه اللعبة عملوا على جعلها متاحة لجميع الأفراد في العالم بأكمله، لكن ظهرت حديثًا تقنية التعرف على الشدات التي قد تزيد من تميزك داخل اللعبة، لذلك هيا بنا نتعرف على وسيلة التميز هذه.