نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية أحصل علي تخفيض يصل ل70 % لمدة 5 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم يناير 2021م يوفر العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية الكثير من المنتجات المختلفة على رأسها الخضروات والفواكه واللحوم والكثير من المنتجات الأخرى، ولذلك فنحن سوف نتناول معكم الآن أبرز العروض التي يقدمها العثيم على تلك المنتجات. عروض العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على المنتجات المختلفة: خصومات العثيم بلغ سعر البرتقال العصير إلى 3.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم عنب أحمر كبير وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة الفراولة إلى 2.95 ريال سعودي.

تمر عجوة بلغ سعره 35.95 ريال سعودي.

تمر رطب سكري بلغ سعره 10.95 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية تخفيضات العثيم كريم دونات شوكولاتة وصل سعرها إلى 6.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر المعجنات المشكلة إلى 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

بيتي فور مشكل بلغ سعره 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي.

كوكيز الشوكولاتة بلغ سعره 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

بسبوسة بالمكسرات بلغ سعرها 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

سعر فيكتو لبن بودرة بلغ 23.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة خصومات العثيم على فيريرو روشيه بلغ سعر ال 16 قطعة منه إلى 79.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 91.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية صابون شير السائل برائحة الليمون وصل سعره إلى 45.95 ريال سعودي.

برسيل أتوماتيك وصل سعره إلى 199.95 ريال سعودي.

لبن بودرة 300 جرام بلغ سعره إلى 23.95 ريال سعودي.

فيكتو أرز فاخر وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي.

سمك فيليه باسا وصل سعره إلى 22.99 ريال سعودي.

دجاج برازيلي وصل سعره إلى 30.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 53.95 ريال سعودي.

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