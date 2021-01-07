شرح تنزيل لعبة فورت نايت download fortnite 2021

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عمر شويل - جدة سنشرح اليوم كيفية تنزيل ألعاب Fortnite وتشغيلها للأندرويد الأصلي على أجهزة غير مدعومة، وقعت حادثة Fortnite على الأرض المعاصرة، وتسبب الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية في اختفاء 98٪ من سكان العالم، وتسبب في اختفاء مخلوقات تشبه الزومبي يبدو أنه يهاجم بقية المخلوقات.

شرح تنزيل لعبة فورت نايت

تتيح لعبة Fortnite القوة الملحمية للمساعدة في محاربة العواصف وحماية الناجين وإنشاء أسلحة ومصائد لمواجهة موجات الكائنات التي تحاول تدمير أهدافها، يمكن للاعبين الحصول على مكافآت من خلال هذه المهام لتحسين سمات البطل والفرق المساعدة وترسانات الأسلحة والفخاخ لأداء مهام أكثر صعوبة من خلال المعاملات الدقيقة، تدعم اللعبة شراء العملات الخاصة التي يمكن استخدامها للترقيات. Fortnite Battle Royale تم إصدارها على نفس المنصة في سبتمبر 2017.

شرح Fortnite 2021

فكرة الصندوق هي أن هذه لعبة فورت نايت مستوحاة من الرواية اليابانية والفيلم الذي يحمل نفس الاسم (Battle Royale) الذي كتبه الروائي الياباني والكاتب الياباني K وش shun Takami، وتستند اللعبة على مفهوم البقاء على قيد الحياة من البقاء حتى النهاية، في بداية اللعبة وصل 100 لاعب إلى الجزيرة عن طريق الحافلات الطائرة ثم ألقوا بهم على الجزيرة ويجب على اللاعبين استخدام طائرة شراعية صغيرة للهبوط.