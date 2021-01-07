ننشر أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة

انتهت امس فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا واحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و الذي كان منعقد في أرض المعارض في الفترة من 3 - 6 يناير و اكتظ المعرض امس في اخر ايامه بالعديد من الزائرين و المهتمين بالسيارات الجديدة ضمن مبادرة الاحلال.

و في هذا السياق نعرض اسعار و مواصفات سيارات معرض مبادرة الاحلال .

سيارات مبادرة الاحلال

نيسان صني nissan sunny

متاحة في مصر بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر تعتمد نيسان صني nissan sunny على منظومة الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 الي 100 كيلو متر في الساعة خلال 15.5 ثانية و تبدأ اسعارها من 179.000 جنيه .

نيسان سنترا nissan sentra

متاحة في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات جر امامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 وتبدأ اسعارها من 266.000 جنيه

هيونداي النترا hyundai elantra HD

متاحة في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 121 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات وتبدأ اسعارها من 236.900 جنيه .

هيونداي أكسنت hyundai accent RB

تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصان وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات وتبدأ اسعارها من 209.000 جنيه .

شيفروليه أوبترا chevrolet optra

متاحة في مصر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصانا، بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر، تنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و تبدأ اسعارها من 204.000 جنيه .

ام جي MG 5

متاحه بمحرك سعة 1500 سي سي وهو محرك يولد للسيارة قوة تبلغ 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر و تتميز بمساحة تخزين ممتازة و تبدأ اسعارها في مصر من 216.000 جنيه .

لادا جرانتا lada granta

متاحة بمحرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة و تبدأ اسعارها من 143.000 جنيه .

بي واي دي byd f3

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بفتيس مانيوال و تبدأ اسعارها من 168.000 جنيه .

سوزوكي التو suzuki alto

مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بفتيس مانيوال وتعتمد على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 20 ثانيةو تبدأ اسعارها من 125.000 جنيه .

سوزوكي ديزاير suzuki dzire

بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر يولد قوة تصل إلى 83 حصانا وعزم دوران 113 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات، وتستطيع التسارع من 0 حتى 100 كم / س خلال 13 ثانية و تبدأ اسعارها من 204.900 جنيه .

فيات دوبلو fiat doblo

متاحه في مصر بمحرك 1400 سي سي بقوة 120 حصان و المحرك متصل بفتيس مانيوال من 6 نقلات وسرعتها القصوى تبلغ 172 كم في الساعة وتبدأ اسعارها من 319.000 جنيه .