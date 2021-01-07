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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي إن الإخبارية المفتوحة الجديد bein sports news hd // الناقل الحصري لقرعة دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد بي إن الإخبارية المفتوحة، تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية قرعة دوري أبطال أفريقيا دور أل 16 وملحق الكونفدرالية الإفريقية الدور أل 32، والتي سيتم نقلهم على الهواء مباشراً عبر شاشة القناة، وعبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على اليوتيوب، في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة من إحدى فنادق محافظة القاهرة، ومن المؤكد تزايد عمليات البحث خلال الساعات القادمة على تردد قناة بي إن الإخبارية الجديد لمتابعة مراسم إجراء القرعة وهو ما سوف نقدمه من خلال هذا المقال فتابعونا.
نبذة مختصرة عن قناة بي إن الإخبارية المفتوحة
هي قناة رياضية من ضمن قنوات باقة بي إن الرياضية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، تبث برامجها بصورة مفتوحة انطلقت يوم 2011/11/01، تحت اسم قناة الجزيرة الرياضية الإخبارية وهذا اليوم يوافق ميلاد أنطلاق قناة الجزيرة الإخبارية العامة أل 15، وميلاد الجزيرة الرياضية أل 8، والقناة تقدم برامج تحليلية وفيديوهات مصورة عن أهم المباريات الرياضية، وأيضاً تقدم نشرة رياضية على رأس كل ساعة.
تردد بي إن الإخبارية المفتوحة على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12604
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|4/3
تردد بي إن الإخبارية المفتوحة على سهيل سات
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|11566
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|3/2
قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة دوري الأبطال الأفريقي الجديد 2021، غداً الجمعة الموافق 2021/01/08 في تمام الساعة 14.00 بتوقيت القاهرة، 15.00 بتوقيت مكة المكرمة، وأعلن أن نقل فاعليات القرعة حصري لصالح قناة بي إن سبورت الإخبارية، والحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع اليوتيوب، ولن يسمح بتغطية مراسم إجراء القرعة لوسائل إعلام أخرى وهو ما أكده الاتحاد الأفريقي.
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