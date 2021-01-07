نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطلق 3 تحديثات جديدة للتطبيق في 2021 ..تعرف علي المميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات واتساب الجديدة ، في بداية عام 2021 فاجئت مستخدمي برنامج واتساب الشهير، حيث أنه تم إضافة 3 تحديثات جديدة في برنامج المحادثات الأخضر ولها مميزات هامة وجديدة، وقبل الخوض في تلك الميزات الجديدة فيجب معرفة أن برنامج المحادثات واتس آب whatsapp، منذ أن تم بيعه لصالح شركة فيس بوك العالمية وهناك جهود حثيثة للحفاظ علي أهم ميزة في التطبيق وهي سرية المحادثات بين مستخدميه، خاصة بعد ظهور المنافس الروسي له وهو تطبيق تليجرام والذي سحب البساط شيئا فشيئا من تطبيق واتساب حيث يفضله كثير من المستخدمين حتى الآن لأن تليجرام حاليا يعتبر الأكثر أمانا مقارنة مع تطبيق واتساب.

أهم تحديثات تطبيق واتساب الجديدة 2021

أعلن التطبيق إضافة 3 تحديثات جديدة تمكن مستخدميه من الحصول علي 3 ميزات جديدة وهامة، وأولى تلك الميزات أن التطبيق سيتيح خاصية وضع وقت محدد لإختفاء الرسائل المرسلة بين المستخدمين بعد 7 أيام من الارسال، والهدف من تلك الميزة هي أن تمكن المرسل من جدولة وقت محدد لإخفاء محادثاته مع الطرف الأخرى إذ لم يتسنى له حذف الرسالة بشكل فوري كما هو معتاد حاليا، وبالتالي يمكن للمستخدم جدولة الحذف وقت ما يريد، بينما جاءت الميزة الثانية تتمثل في إمكانية البحث عن الملصقات الجديدة في المحادثات بين المستخدمين، وأخيرا الميزة الثالثة وهي إمكانية المستخدمين من إضافة خلفيات جديدة للمحادثات فيما بينهم، وتلك الميزة يفضلها كثيرين لأنها تغير من شكل الواتساب المعتادة وتخلق نوعا من التنوع بين المستخدمين وفقا لذوق كل شخص.

أسباب تحديثات تطبيق واتس آب whatsapp لعام 2021 الجديدة

كشفت العديد من التقارير الإعلامية، أن إدارة واتساب قررت أن يشهد عام 2021 الجديد تعديلات جديدة علي التطبيق الأكثر انتشارا واستخداما في المحادثات المكتوبة والصوتية والمرئية ايضا، مع اشتراط أن يوافق المستخدم أولا علي الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي ستكون مرفقة بالبرنامج، ومن ضمن التحديثات أيضا أن يمكن للمستخدم لتطبيق واتساب عن طريق سطح المكتب (الكمبيوتر) الشخصي من إجراء محادثات صوتية أو مرئية.

ويجب العلم أنه لا يتم تحديث برنامج واتساب إلا من خلال المصدر الرسمي للتحديث، والذي يكون من خلال متجر جوجل بلاي بالنسبة لمستخدمي تطبيق WHATSAPP عبر هواتف الاندوريد، أن من خلال متجر أبل بالنسبة لمستخدمي هواتف الأيفون.