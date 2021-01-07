نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث سناب شات الجديد 2021 بعد تفعيل المميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح كافة الأشخاص (كبار – صغار) يهتمون بأخبار التكنولوجيا بشكل مستمر علماً بأنه ليس هناك شخص ليس لديه هاتف محمول يحمل تطبيقات جوجل بلاي، ويعد تطبيق سناب شات من أهم التطبيقات التي يبحث عنها الشخص بهدف التمتع بمميزاته التي لا مثيل لها، وقد أعلن تطبيق سناب شات عن تحديثه الجديد في عام 2021 وتفعيل عدداً من المميزات الجديدة، حيث يتم من خلال هذا التطبيق تصوير بعض المقاطع المضحكة والتقاط أجمل وأحدث الصور، ومشاركة الصور من خلال القصة ومشاهدتها من قبل تيم سناب شات، ومن خلال هذا الموقع نعرض لكافة المتابعين أهم المميزات التي تم إضافتها إلى تطبيق سناب شات.

تطبيق سناب شات:

يعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي يعتمد عليها في التصوير من أجل الفلاتر التي يحملها، علماً بأن هذه الفلاتر تعمل على تجميل الصورة وجعلها أكثر التفاتاً، كما أنه يضم عدداً من المميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بشكل دائم مع الأصدقاء.

الإضافات الجديدة لتطبيق سناب شات:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق سناب شات قام بإضافة عدداً من المميزات والإضافات الجديدة، وذلك بهدف تسهيل الاستخدام على كافة المستخدمين لهذا التطبيق، حيث تسهل التواصل الدائم بين الأصدقاء من خلال التواصل المستمر، وإرسال بعض الصور والمقاطع والفيديوهات.

مميزات سناب شات الجديدة 2021:

ويستخدم هذا التطبيق عدداً هائلاً من مختلف الأعمار أكثر من 500 مليون شخص قاموا بتحميله على الهواتف، ويتميز هذا التطبيق إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو المصورة مع جهات الاتصال، ويتيح لكافة المستخدمين إمكانية كتابة التعليقات والنصوص على الصور والفيديوهات قبل إرسالها، بالإضافة إلى الملصقات في المحادثة التي يتم استخدامها في الدردشة بين بعضهم البعض وتعبر عن المشاعر التي يكنها الشخص، علماً بأن التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه أضاف ميزة الاكتشاف Discover وهي أيقونة يمكن للمشترك في التطبيق أن يقوم بالضغط عليها ويشاهد قنوات مختلفة ذات جودة عالية.

خطوات تحديث سناب شات 2021:

يتم تحديث هذا التطبيق من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة وهي: