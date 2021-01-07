وزير الأوقاف يكرم أربعة مديرين بهيئة الأوقاف

كرم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 7 / 1 / 2021م ثلاثة مديرين بهيئة الأوقاف المصرية كنائبين عن مناطقهم نظرًا لما حققته هذه المناطق من إنجازٍ وتميزٍ كبير في تحصيل الإيرادات واستيداء حق الهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020 / 2021م وهم : الأستاذ/ عصام محمد صالح – مدير عام منطقة طنطا الأستاذ/ محمود عوض النجدي – مدير عام منطقة الدقهلية الأستاذ/ خالد حمودة فودة – مدير عام منطقة كفر الشيخ كما كرم معاليه الأستاذ/ محمد عبد الغفار محمد عبد الباقي – مدير عام منطقة بني سويف ، الذي بلغ سن المعاش أمس الأربعاء الموافق 6 / 1 / 2021م ، وذلك لجهوده خلال الفترة الماضية وحرصه على التفاني في عمله حتى آخر يوم عمل في وظيفته .

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