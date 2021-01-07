نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ببجي وشحن الشدات بطرق مختلفة مجاناً وشراء شدات بطرق آخري مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي اللعبة الأشهر علي مستوي العالم والتي يعشق الكثيرين من مختلف دول العالم لعب هذه اللعبة والتي بها مراحل مختلفة تجعل اللعب مشوق جداً كما أن تحميل لعبه ببجي موبايل كانت تعدادها تخطي الملايين بسبب كثافة أعداد الهواتف المحمولة التي يحملها الأشخاص في مختلف الدول كما كانت فترة يبحث فيها الأفراد عن لعبة ببجي مهكره وذلك لتفادي فكرة الدخول لمستوي آخر بشرط دفع النقود ليتمكنوا من الدخول لمستوي أعلي في اللعبة أما عن شحن شدات ببجي والتي يسعى إليها الكثيرين سواء كانت بشكل مجاني أو بشكل دفع النقود لشراء الشدات و شحن ببجي يتم بالوسيلتين ومتاحة للجميع إذا ما كانوا يرغبوا في شحن اللعبة بأي وسيلة من الوسائل المتاحة شحن ببجي مجانا يتم بالوسائل التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال بخطوات بسيطة حتي يتمكن عشاق هذه اللعبة من الشحن كما سوف نتعرف أيضاً علي شراء شدات ببجي بوسائل متعددة وعلي الراغبين أن يختاروا الوسيلة التي يفضلونها في الشحن للشدات للاستمتاع باللعبة كما يمكن أيضاً تحميل اللعبة من الموقع الرسمي الخاص باللعبة أو من خلال الوسائل المتاحة من الهواتف الذكية من خلال أبلكيشن الهواتف الخاصة بالهاتف .

لعبة ببجي وأفضل الطرق لشحن الشدات الخاصة باللعبة :-

هناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة للغاية وتمكن اللاعب من أن يقوم بالشحن للشدات بإمكانية الأمان العالية دون أن يكون هناك وقوع في في أخطار تعرض اللاعب للنصب عليه من خلال مواقع أو أشخاص معينين وذلك بأسعار مميزة داخل المملكة العربية السعودية وهذه الطرق للشحن هي بالوسائل المدفوعة أما عن الوسائل المجانية سنتعرف عليها أيضاً بعد هذه الخطوات .

شحن شدات ببجي بالوسيلة الأولي الخاصة ببطاقات اللعبة لشحن الشدات :-

تعتبر الطريقة الأولي للشحن الخاص بالشدات وهي الوسيلة السهلة الخاصة بالشحن وهي عن طريق البطاقة الخاصة بشراء بطاقة pupg ويتم شحنها من خلال الحساب الذي يخص اللاعب وذلك من داخل اللعبة وهناك الكثير من الأماكن التي تخص شحن الشدات داخل المملكة العربية السعودية ومتخصصين في ذلك الأمر من ضمن هذه الأماكن موقع بطاقتي وهو متخصص في البيع الخاص بالبطاقات التي تخص نوعيات ألعاب كثيرة ويتيح ذلك بأسعار مميزة .

شراء شدات ببجي من خلال البطاقات الخاصة باللعبة لشحن الشدات :-

يتم الشراء لبطاقة الشحن الخاص بالشدات من خلال الموقع الرسمي لموقع بطاقتي .

بمجرد أن يقوم الشخص الراغب في شحن الشدات بشراء البطاقة سوف يصله علي هاتفه كود لتفعيل اللعبة أو علي أيميله .

بعد أن يقوم اللاعب بتفعيل الكود يتم الذهاب لموقع pupg الرسمي لاكتمال باقي الخطوات .

يتم تسجيل id الخاص باللاعب حتي يتم التفعيل والمخصص لشحن الشدات ومن بعدها يتم أدخال الكود المستلم في الخانة المخصصة لذلك الذي تلقيته ويتم أدخال الكود من علي الصفحة الموضحة أمامك علي شاشة هاتفك من بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة redeem .

الوسيلة الثانية التي تتيح لك شحن الشدات عبر بطاقة أيتونز بالوسيلة المدفوعة مسبقاً :-

هذه الوسيلة التي تكون متاحة لكيفية الشحن للشدات للأشخاص الذين يمتلكون هواتف أيفون وأيضاً لأجهزة أيباد وفي حالة أن اللاعب لا يمتلك جهاز يعمل بالنظام ios لا يمكنك الشحن للشدات من خلال هذه الطريقة الخاصة بالبطاقة .

طريقة أخري لشراء وشحن الشدات عبر بطاقة أيتونز والخطوات التي يجب أتباعها :-

يتم في بداية الأمر شحن الرصيد الخاص apple id والذي يخصك في هذه البطاقة . يتم من بعد ذلك فتح لعبة pupg وتسجيل الدخول وذلك يتم من خلال أستخدام الحساب المراد تسجيل الشدات به . يتم الضغط علي الشكل الخاص بشدات pupg من الداخل في اللعبة ويتم شراء الكمية التي يريدها اللاعب . يتم الدفع من خلال الرصيد المتوفر في رصيد بطاقة أيتونز “apple id” الذي يخصك .

الوسيلة الأخري المتاحة للاعبين لكيفية وطريقة الشحن للشدات الخاصة باللعبة :-

يتم شحن الشدات للعبة بالوسيلة الخاصة ببطاقات google play وهذه الطريقة تكون متاحة للأشخاص الذين يمتلكون هواتف تعمل بنظام android وفي حالة أنك لا تملك هاتف ذكي لا يعمل بهذه الخاصية لا يمكنك الشحن بالطريقة المذكورة .

شراء شدات ببجي بخطوات بسيطة للوسيلة المتاحة للشراء عبر بطاقات google play :-

يتم في الخطوة الأولي شحن الرصيد من خلال جوجل بلاي الذي يخص اللاعب بأستخدام البطاقة google play .

يتم فتح اللعبة ومن بعدها يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب يكون مراد الإضافة له بشحن الشدات .

يتم الضغط علي الشكل الخاص بالشدات من داخل اللعبة ويتم من بعدها شراء الكميات المراد شحنها .

يتم من بعد ذلك أختيار الطريقة للدفع باستخدام الرصيد الخاص بك في جوجل بلاي .

شحن شدات ببجي مجاناً من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة في نفس الوقت :-

يتم شحن الشدات بطريقة مجانية ويتم ذلك من خلال الآف عمليات الشحن بشكل مجاني بدون الاحتياج إلي باند أو الاحتياج إلي كليتش وطريقة سهلة ليتم تعبئة الريال باس والمعروف باسم “royal oass” وهناك الكثيرين من اللاعبين حول العالم يتساءلون عن المزايا الخاصة بالشحن المجاني من بعد الافتتاح الخاص بالموسم الجديد للعبة وأيضاً مزايا خاصة بالإقامة والملابس وذلك نتعرف عليه بالخطوات التالية .

الخطوة الأولي يتم من خلالها الربط الخاص بحسابك في لعبة pupg ويتم ذلك م خلال أسمك المرتبط باللعبة في pupg mobile أو بالبريد الإلكتروني الخاص بك والذي تم ربطة باللعبة . يتم أختيار الإضافات المجانية للعبة puog التي تريد الحصول عليه ويتم الضغط علي كلمة “جمع” من بعد أختيار الحزمة المراد تجميعها ومن بعدها يتم وصول المفاتيح لك . في هذه الخطوة تعتبر الخطوة الهامة ومن خلالها يتم عملية التحقق في ثواني معدودة .

وسيلة أخري يتم من خلالها شحن الشدات بشكل مجاني بخطوات بسيطة :-

يتم الشحن المجاني من خلال التطبيق المتعارف عليه وهو تطبيق mining time وهو تطبيق في منتهي الروعة والذي يساعد اللاعب من شحن الشدات بشكل مجاني ويحتوي هذه التطبيق علي مائة ألف تحميل من خلال تطبيق جوجل بلاي ويتم من خلاله تحويل البطاقات الخاصة بجوجل بلاي بشكل صادق وبكل سهولة وذلك من خلال تطبيق جوجل بلاي كحساب أمريكي لأن البطاقات التي يتم إرسالها هي أمريكية وذلك ينعكس علي أن اللاعب يجب عليه أن يكون في متجر أمريكي ليتم شحن البطاقات ومن بعدها يتم شحن لعبة pupg بشكل مجاني .

تحميل لعبه ببجي موبايل للراغبين في التحميل وكيفية شحن الشدات بطريقة أخيرة مجانية :-

الخطوة الأولي يقوم اللاعب بشراء “uc” وذلك عن طريق الرصيد الخاص بجوجل بلاي أو من خلال أن يتم الدفع بشكل مباشر من خلال الحساب الخاص باللاعب من الحسابات المصرفية . من خلال العملات uc ، bp يمكن لللاعب بأن يشتري البطاقات الخاصة بالنخبة وأيضاً شراء الملابس وما يخص الجلود الخاصة بالمركبات وهناك الكثير غير ذلك .

خمسة خطوات مختلفة ليتم الحصول علي uc بشكل مجاني خاص pupg mobile :-

هناك العديد من التطبيقات التي يتم تثبيتها علي الهاتف الخاص بك حتي تتمكن من الشحن بشكل مجاني .

أول تطبيق يتم تثبيته هو تطبيق zupee gold كوسيلة للشحن المجاني .

يتم بعد التثبيت للتطبيق من خلاله يقدم لك paytm cash بشكل مجاني .

من بعد ذلك يتم الإجابة علي بعض الأسئلة ومن بعدها يتم إرسال النقود بشكل تلقائي في المحفظة الخاصة بالتطبيق .

يمكنك الاستبدال في الحساب الخاص بك paytm والخاص بالمستخدمين ويتم الدفع مقابل uc للعبة pupg mobile .

لعبة ببجي وهي اللعبة الشهيرة علي الإطلاق علي مستوي دول كثيرة حول العالم وهي في أزدياد في أعداد مستخدميها وذلك لأنها تحتوي علي الكثير من المراحل التي يمر بها اللاعب وكما أن متعة اللعبة تكمن في أنها يتم لعبها بشكل جماعي مما يجعل المنافسة شديدة بين اللاعبين حتي يتمكنوا من العبور لمستويات أعلي في المراحل الخاصة باللعبة .