نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض بنده السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض بنده السعودية الأسبوعية، تخفيضات وعروض أسواق بنده لتجارة الجملة والتجزئة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية والتي تعد وجهة مختلف العملاء والمستهلكين في السعودية ويرجع تأسيس شركة بنده لعام 1978 وهى الان احد مجموعة شركات صافولا ومن أهم أسواق تجارة الجملة والتجزئة في الشرق الأوسط ويرجع ذلك إلى جودة المنتجات التي تقدمها لعملائها وكذلك الأسعار التي لا يستطيع احد سوق آخر التنافس عليها كذلك الخدمات البيعية التي تقوم بها وذلك كله بهدف إرضاء العميل وكسب ثقته، و تعرف على أقوي عروض بنده هذا الاسبوع تابع القراءة.

تخفيضات أسواق بنده الأسبوعية

تقدم مجموعة أسواق بنده خلال هذا الأسبوع عدد من العروض والتخفيضات الأسبوعية على المنتجات المنزلية؛

قشطة نادك 5 قطع 170 جم ب 10 بدل 23 ريال، متنوع شيكولاتة سنيكرز 6 قطع أو مارس 6 قطع أو بونتي 5 قطع ب10 ريال، بانتين شامبو 400 مل ب 10 ريال، بلسم بانتين 360 مل مزود بهدية ب10 ريال، بانتين بديل الزيت 350 مل ب 10 ريال.

سيجنال معجون اسنان 2 قطعة 120 مل ب 10 ريال، لايف بوي سائل لليدين 500 مل ب 20 ريال، هلا مناديل للوجه 10 قطع ب20 ريال.

تخفيضات بنده على المنتجات الغذائية

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة تخفيضات بنده على المنتجات الغذائية وهي كالاتي:

لحم بقري مكعبات وزن 250 جم ب5 ريال، جبن دوبل كريم 500 جم ب5 ريال، نادك زبادي وزن 2 كيلو ب10 ريال، المراعي جبن كريمي او جبن شيدر وزن 500 جم ب10 ريال، شيبسي 2 قطعة ب 10 ريال، ايطاليانو مكرونة 4 قطع 400 جم ب 10 ريال، تريفا تونا 170 جم 3 قطع ب 10 ريال، العربي زيت نباتي 2 قطعة لتر ونصف ب 20 ريال، تمارا تمر سكري محلي ب5 ريال، تمار معجون التمر وزن كيلو ب5 ريال، مزارع النخيل تمر 900 جم ب 20 ريال.