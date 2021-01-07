نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. تحذير رسمي من رسائل تخترق الهاتف في 10 ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب لا زال يعمل على حماية الملايين من مستخدميه حول العالم، وذلك بعد أن أصدرت إدارة شركة واتس آب WhatsApp التابعة لفيسبوك تحذير رسمي صباح يوم الخميس 7 يناير 2020، أكدت فيه إدارة الشركة وجود رسالة مخادعة يتم تداولها بصورة كبيرة عبر تطبيق المراسلة الفورية الشهير، وقد لجأ مخالفي القانون إلى تلك الحيلة من أجل اختراق بعض من الهواتف الذكية للضحايا، ومن ثم بعدها مطالبتهم وابتزازهم للحصول على أموال.

رسائل اختراق تصل إلى واتساب

أكدت إدارة واتساب في تحذيرها الصادر إن بمجرد قيام المستخدم بالنقر على تلك الرسالة المشبوهة فسوف يتم بصورة مباشرة وثواني معدودة اختراق الهاتف الذكي، حيث تعمل الرسالة على تنصيب بعض البرامج الخبيثة التي تعمل في الخلفية دون ظهورها للمستخدم بصورة مباشرة.

بعض تنصيب تلك البرامج الخبيثة تبدأ في جمع بيانات عن جوال الضحية، ووصل الأمر إلى أختراق بعض حسابات السوشيال ميديا الشخصية، وبعدها تبدأ فكرة المساومة للحصول على مقابل نقدي، في مقابل إعادة الحسابات إلى الضحية وعدم نشر أي من البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها سابقاً.

أشكال الرسائل التي تهدد حساب WhatsApp

الصورة الأولى من الرسائل المنتشرة عبر تطبيق واتس آب هي رسالة نصية مزيفة، تحتوي على تحذير بتعرض حسابك في WhatsApp إلى القرصنة، وأنه يوجد مشكلة عند استخدام تطبيق الدردشة، بعدها تصل رسالة آخرى تتضمن جملة “الأرجنتين تفعل ذلك”، تحتوي على نص خاص بمدى قدرة دولة الأرجنتين على التعامل مع الجائحة العالمية الحالية.

الصورة الثانية من الرسائل المخادعة للاستيلاء على حسابات واتساب واختراق الهواتف الذكية تأتي هذه المرة في مقطع فيديو، وهذا الفيديو يحتوي على أحد البرامج الضارة مدمجة فيه، والذي بمجرد قيام المستخدم بالضغط عليه للمشاهدة يخترق هاتفك الذكي، ويسيطر بصورة مباشرة على حساب WhatsApp الخاص بك خلال 10 ثواني فقط.

التحذير الصادر من قبل واتساب يخلي مسؤوليته تماماً عن أي من تلك الرسائل، حيث يدعي كذباً الشخص المرسل لتلك الرسائل الخبيثة أنه أحد المسؤولين والتابعين لإدارة واتس آب، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة الشهيرة تماماً، وتحذر جميع المستخدمين من الوقوع في فخ هذه العملية الخداعية.