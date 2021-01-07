نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1-2 // الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي
عمر شويل - جدة عشاق كرة القدم السعودية يبحثون عن تردد السعودية الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي يحظى بمتابعة واسعة ليس في المملكة فقط بل في العالم العربي أجمع، لقوة المنافسة بين الفرق التي تضم نجوم من كل دول العالم المتقدمة كروياً، والذي جعل من الدوري السعودي أقوى دوري في القارة الصفراء، من حيث القيمة السوقية له والتي بلغت أكثر من 470 مليون يورو، وتوجد اليوم العديد من المباريات الهامة التي سوف تنقل على شاشة القنوات السعودية الرياضية سنقدمها لكم داخل المقال.
قنوات السعودية الرياضية
تعتبر القنوات السعودية من أشهر وأفضل القنوات الرياضية العربية وأكثرها مشاهدة، فقد حرصت القنوات على ترقية بث القنوات لتبث بتقنية 4K لكي يستمتع المشاهد بأفضل صورة وأنقى صوت، وكانت القنوات السعودية المتخصصة الرياضية قد بدأ في البث عام 1423 هجري الموافق 2002 ميلادي، وكانت عبارة عن قناة واحدة فقط ومع تطور البث والحاجة إلي نقل أكثر من مباراة في وقت واحد، تم أطلاق قنوات KSA SPORTS HD 1-2-3 وذالك في عام 2018 ميلادي، وما زال التطور مستمر حتى اللحظة.
مباريات اليوم على KSA SPORTS HD 1
|المباراة
|الموعد والقناة الناقلة
|الباطن * الهلال
|14.20 بتوقيت القاهرة، 15.20 بتوقيت مكة القناة الناقلة KSA SPORTS HD 1
|القادسية * أهلي جدة
|16.40 بتوقيت القاهرة، 17.40 بتوقيت مكة القناة الناقلة KSA SPORTS HD 2
|النصر * العين
|18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت مكة القناة الناقلة KSA SPORTS HD 1
تردد السعودية الرياضية على عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11976
|معامل الاستقطاب
|عمودي “V”
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد السعودية الرياضية على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي “V”
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1-2 // الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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