نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات لعبة بابجي مجاناً وطريقة وبيع وشراء لعبة ببجي pubg في المقال التالي

عمر شويل - جدة والحصول على شدات لعبة بابجيPUBG مجاناً بدون دفع أموال وبدون أن تتكلف العناء الكبير من أجل شحن يو سي UC، تلك العملة الافتراضية التي يحصل عليها اللاعب في بابجي وتعد لعبة ببجي صاحبة أكبر معدل لاعبين في العالم حيث يصل مستخدمي لعبة ببجي المتصلين أكثر من نصف مليون لاعب حول العالم، من كافة الدول والجنسيات المختلفة.

وتعتبر شدات بابجي موبيل PUBG mobil هي أساس تلك اللعبة الرائعة فبدونها لا يمكن تطوير مستوى اللاعب أو الحصول على الأسلحة لاستكمال المهام المكلف بها.

ويعتبر ربح مصمم اللعبة الايرلندي بريندان جريني، صاحب ال44 عاماً، قائم على الأرباح من نظام الشحن Micros transaction للحصول على الملابس والأسلحة في لعبة بابجي.

الحصول على شدات بابجي pubg مجاناً.

يسعى الملايين من مستخدمي لعبة بابجي في الحصول على الشدات مجاناً، وخصوصاً أن تلك الشدات او الحصول على الـ UC في لعبة بابجي هي التي تدر الأموال لمصممي تلك اللعبة الشهيرة ولكن شحن وتحويل الأموال ليس في إمكانيات الملايين من مستخدمي اللعبة فما كان من مطوريها إلا طرح فكرة جديدة للمستخدمين للحصول على شدات بابجي دون دفع النقود وذلك عن طريق مشاهدة الإعلانات والفيديوهات الدعائية داخل لعبة بابجي كل ما عليك سوي اتباع الخطوات التالية:

هو أن تقوم بتشغيل الفيديوهات ومشاهدتها لمدة 20 ثانية فتحصل على شدات بابجي موبيل مجانا وتعمل شدات بابجي على منح اللاعبين ميزات عديدة كالقدرة على الفوز وعبور اللاعب لمراحل جديدة وجمع الأسلحة.

ومن طرق الحصول على شدات جديدة مجاناً هو الفوز بالمهمات والتي تكون سبب في حصول اللاعب على النقاط والتي تمنحه حق الحصول عل أسلحة ومركبات وملابس جديدة وأسلحة إضافية كالقنابل وغيرها من المهمات القتالية الخاصة بلعبة بابجي.

بيع وشراء لعبة بابجي pubg

طريقة بيع لعبة بابجي pubg تلك الخاصية الربحية الرائعة والتي أتاحها مصممي اللعبة للأشخاص المميزين الذين يصلون إلى مستويات كبيرة في اللعبة فيمكنهم بيع الحساب إلى الأشخاص المبتدئين الذين يريدون الوصل إلى مستويات مرتفعة ومهمات شيقة دون تكبد عناء بدايات اللعبة، ويمكن بيع اللعبة عن طريق منصة ستريم ” stream “.