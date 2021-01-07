نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد KSA SPORTS HD 2021 قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الهلال والأهلي والنصر اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة السعودية الرياضية من القنوات العربية الرياضية المهمة، التي يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ضبط ترددها الجديد 2021، لمشاهدة أقوى المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، والذي يعتبر من أقوى مسابقات كرة القدم في المنطقة العربية من المحيط إلي الخليج، خاصة أن القناة الرياضية السعودية سوف تنقل العديد من مباريات الدوري اليوم ضمن الجولة 12 من عمر الدوري، وهو ما سنقوم بتقديم موعد المباراة والقناة الناقلة لها ومعلق المباراة. مباريات اليوم على القنوات السعودية الرياضية الباطن & الهلال المعلق حماد العنزي 14.20 بتوقيت القاهرة،15.20 بتوقيت مكة القناة KSA HD 1 القادسية & الأهلي المعلق جعفر الصليح 16.40 بتوقيت القاهرة، 17.40 بتوقيت مكة KSA HD 2 النصر & العين المعلق عبد الله الغامدي 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت مكة KSA HD 1 نبذة مختصرة عن السعودية الرياضية القنوات الرياضية السعودية هي قنوات سعودية ملك الإذاعة والتليفزيون في المملكة العربية السعودية، تم إطلاقها يوم 16 رجب عام 1423 هجري الموافق 24 سبتمبر عام 2002 ميلادي، ويوجد للقناة الحساب رسمي على موقع تويتر وأيضاً يوجد موقع رسمي للقناة الرياضية السعودية على يوتيوب، ويشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، وتقوم القناة بنقل كل الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية، وبعض المنافسات العالمية مثل رالي داكار الدولي ومباراة السوبر الإيطالي وأيضاً مباريات السوبر المصري السعودي في كرة القدم وسباقات الهجن في المملكة وبعض الدول العربية. تردد السعودية الرياضية الجديد القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أهم المعلقين والمحللين على قنوات KSA SPORTS HD تضم القنوات الرياضية السعودية كوكبة متميزة من أفضل المعلقين والمحللين السعوديين والعرب لتقديم أفضل ما يكون لكافة المشاهدين داخل المملكة وخارجها فهي تضم من المعلقين “عبد الله الغامدي، فهد العتيبي، جعفر الصليح، مشاري القرني، حماد العنزي، ومن المحللين الكبار” يوسف خميس، تركي السلطان، حمزة إدريس، يوسف الثنيان وغيرهم من خبراء التحليل”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التردد الجديد KSA SPORTS HD 2021 قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الهلال والأهلي والنصر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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