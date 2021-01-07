نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناة بي إن سبورت 2021، قناة beIN sport من أشهر قنوات الرياضة العالمية التي تنقل لجميع أنواع المباريات الحصرية والعالمية، ولا تختص بنقل مبارايات معينة ولكنها تنقل ماتشات جميع أنواع الرياضات المختلفة سواء كرة قدم أو كرة سلة أو التنس أو ماتشات الملاكمة، والكثير من أنواع الرياضات الأخرى التي تنقلها قناة بي إن سبورت، ولذلك نجد ملايين الناس حول العالم يشتركون بقناة Beinsport لمتابعة الجديد من ماتشات الرياضة والبطولات العالمية والرياضية وذلك برئاسة كأس الخليج المعقود في قطر.

تطور قناة beIN sport المفتوحة 2021

نظرًا لكثرة متابعي قناة بي إن سبورت فإن القناة تحرص دائمًا على توفير المتعة في المشاهدة للمتابعين حول العالم، ويظهر ذلك جليًا في التحسين من جودة التصوير من خلال استخدام أحداث معدات التصوير الفوتوغرافي، حتى يتم تزويد المشاهد المعروضة على القناة بميزة تتناسب مع ما يتم عرضه ولتوفير الاستمتاع والإثارة أثناء المشاهدة، وتوفر تلك المشاهد بأعلى جودة HD للمشاهدين.

كما أن القناة لم تكتفي بذلك فقط لجذب المشاهدين، ولكنها قامت لبث جميع مباريات الدوري الإيطالي والأسباني والإنجليزي على قناتها لأنها لها الكثير من الشعبية حول العالم بين محبي الرياضة سواء من العرب أو الأجانب، ولكل ذلك وجدت قناة Beinsport بقيادة قطر الشعبية الكبيرة بين الكثير من الشعوب والدول، ونجد الكثير من مشتركي قناة بي إن سبورت مشتركين بها ويسعون للحصول عليها وتنزيلها.

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت

قامت مجموعة قنوات Beinsports بالإعلام عن تردد قنواتها الجديدة المجانية على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، وهو التردد الأول:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

التردد الثالث

التردد: 11031

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الرابع