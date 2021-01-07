نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة شاومي الصينية تطلق هاتف جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة شاومي الصينية تطلق هاتف جديد، شركة شاومي الصينية تم تأسيسها منذ عام ٢٠١٠ وخلال السنوات القليلة الماضية استطاعت أن تحقق نحاجًا باهرًا في عالم الهواتف الذكية، حيث استطاعت الشركة أن تثبت مكانتها في وقت قليل جدًا في كافة أنحاء العالم، حصلت الشركة فى عام ٢٠١٧ المركز الرابع من بين الشركات العالمية، حيث أن سامسونج في المركز الأول، وأبل حصلت على المركز الثاني أما الثالث كان من نصيب شركة هواوي، واستطاعت شركة شاومي أن تحقق نسبة مبيعات كبيرة جدًا وعالية في العالم، ومازالت الشركة تقدم العديد من الهواتف الذكية المتميزة والجذابة من حيث الإمكانيات وجودة التصنيع، وقامت بعض المؤسسات العالمية أطلقت على شركة شاومي بشركة أبل الشرق، وفي الأيام القليلة الماضية أطلقت شركة شومي هاتف Redmi Note 9T، وكان الهاتف أطلق تحت إسم شركة ريدمي، ويتم إطلاق الهاتف في يوم ٨ يناير، ويتم إطلاق الهاتف بتقنية 5G للإتصالات بالإضافة إلي عدد كبير من المميزات الأخرى.



مميزات الهاتف الجديد من شركة شاومي Redmi Note 9T

أعلنت شركة شاومي عن عدد من المميزات الموجودة في الهاتف الجديد الذي سيتم إطلاقه حديثًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن أهم تلك المميزات هي: