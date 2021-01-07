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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة شاومي الصينية تطلق هاتف جديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة شركة شاومي الصينية تطلق هاتف جديد، شركة شاومي الصينية تم تأسيسها منذ عام ٢٠١٠ وخلال السنوات القليلة الماضية استطاعت أن تحقق نحاجًا باهرًا في عالم الهواتف الذكية، حيث استطاعت الشركة أن تثبت مكانتها في وقت قليل جدًا في كافة أنحاء العالم، حصلت الشركة فى عام ٢٠١٧ المركز الرابع من بين الشركات العالمية، حيث أن سامسونج في المركز الأول، وأبل حصلت على المركز الثاني أما الثالث كان من نصيب شركة هواوي، واستطاعت شركة شاومي أن تحقق نسبة مبيعات كبيرة جدًا وعالية في العالم، ومازالت الشركة تقدم العديد من الهواتف الذكية المتميزة والجذابة من حيث الإمكانيات وجودة التصنيع، وقامت بعض المؤسسات العالمية أطلقت على شركة شاومي بشركة أبل الشرق، وفي الأيام القليلة الماضية أطلقت شركة شومي هاتف Redmi Note 9T، وكان الهاتف أطلق تحت إسم شركة ريدمي، ويتم إطلاق الهاتف في يوم ٨ يناير، ويتم إطلاق الهاتف بتقنية 5G للإتصالات بالإضافة إلي عدد كبير من المميزات الأخرى.
مميزات الهاتف الجديد من شركة شاومي Redmi Note 9T
أعلنت شركة شاومي عن عدد من المميزات الموجودة في الهاتف الجديد الذي سيتم إطلاقه حديثًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن أهم تلك المميزات هي:
- إطلاق الهاتف بتقنية 5G للإتصالات.
- سعة عالية للبطارية تصل إلى ٥٠٠٠ إلى أمبير.
- مقاس الشاشة ٦.٥٣ بوصة، ونوعها IPS LCD
- جودة الشاشة +Full HD.
- نقاء الشاشة 1080 × 2340 بيكسل.
- احتواء الهاتف على نوتش أعلى الكاميرا الأمامية.
- احتواء الهاتف على مستشعر البصمة، يوجد تحت الشاشة.
- معدل تحديث الهاتف ٩٠ هيرتز.
- احتواء Redmi Note 9T على ثلاث كاميرات خليفة دائرية.
- دقة الكاميرا ٤٨ ميجا بكسل، زاوية الكاميرا عريضة ودقتها ٨ ميجا بكسل.
- دقة الكاميرا الأمامية تصل إلى ١٣ ميجا بكسل.
- يحتوي الفلاش على LED.
- معالج الهاتف من نوع Dimensity 800U للفئة المتوسطة،.
- بطاقة التخزين الداخلية للهاتف UFS 2.1
- مساحة الهاتف الداخلية ١٢٨ جيجا بايت.
يدعم الهاتف نظم واي فاي، وجي بي اس.
- سيصدر الهاتف بألوان الأسود والبنفسجي.
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