نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي جواهر مجانية من خلال garena 70 لإمكانية شحن فري فاير 2021 مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي كودات شحن جواهر فري فاير 2021 مجانا، يقدمها لنا garena 70 الذي يدعم الشحن المجاني في جميع أنحاء العالم، ويدعم لاعبي free2fire عن طريق شحن فري فاير 2021 جواهر مجانا باستخدام الكودات الغير مستعملة لكافة اللاعبين، هذا بعد تحديث لعبة freefire2021، والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، ومع إمكانية استخدام العديد من الطرق للحصول علي جواهر مجانية، ازداد إقبال اللاعبين علي اللعبة freefire 2021 مؤخراً، وخصيصاً بعد تفوقها عالمياً.

شحن فري فاير 2021 free fire

أزداد الإقبال علي طريقة الحصول علي كودات فري فاير مجاناً، وذلك بعد أن وفرت اللعبة العديد من المزايا، والتي تعطيك القدرة علي التعامل مع مميزات للشخصية الخاصة بك، من حيث استطاعتك شراء السكنات، وشراء الملابس، والأسلحة، وغيرها من الأدوات المستخدمة في اللعبة، ومع امتلاك اللعبة العديد من المزايا، وأهمها أنها قتالية تمتلك روح الإثارة والمغامرة لدي الأطفال والشباب الصغار، وكذلك مؤخراً أحبتها الفتيات، أصبحت مطالب الجمهور بعد تحميل اللعبة عبر أجهزتهم الجوالة بنوعيها (أندرويد، ios)، وأجهزة الويب، أن يحصلوا علي جواهر مجاناً في لعبة فرى فاير.

يمكنكم الحصول علي عديد من الجواهر بكل سهولة، وبطريقة مجانية، وذلك عن طريق تجميع النقاط واستخدام المقابل لها من خلال المتجر الإلكتروني بعد تحويله لأمريكي، وسيتم الحصول علي الرصيد الخاص بك، والذي يكون عبارة عن 100 نقطة مقابل دولار واحد، وللحصول علي طريقة سهلة من خلال الخطوات الآتية.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 مجاناً

يجب عليكم من أجل تفعيل شحن جواهر فرى فاير مجاني، أن تقوموا بتحويل الحساب الخاص بكم علي متجر جوجل بلاي، إلي المتجر الأمريكي، ونتعرف الآن علي طريقة تحويل المتجر إلى أمريكي لشحن الجواهر من garena70 كالآتي:

فتح المتجر الموجود علي جهازك.

الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة متجر جوجل بلاي.

الدخول على “طرق الدفع”.

الدخول على “إعدادات الدفع الأخرى”.

اختيار علامة “جوجل كروم”.

الدخول على علامة (3 شرط).

ثم الدخول على “الاعدادات”.

تغيير البلد إلى الولايات المتحدة في حساب الدفعات.

ثم كتابة العنوان والوصف لأي عنوان أمريكي.

حفظ البيانات المرفقة.

تطبيق الخطوات القادمة للشحن.

خطوات الحصول علي كودات فرى فاير

استطاع لاعبي freefire2021 المجانية، أن يقوموا بالحصول علي عدد كبير من جواهرهم داخل اللعبة، وذلك عن طريق الخطوات السابقة بدعم garena 70 لكافة اللاعبين، وهذه الخطوات هي:

وجوب تنفيذ الخطوات السابقة، لتحويل الحساب لأمريكي..

تجميع نقاط في التطبيق من خلال تثبيت التطبيقات ذات العروض القوية التي تظهر لك.

تحويل النقاط إلى رصيد بطاقة جوجل بلاي.

فتح عروض جواهر من فري فاير.

الحصول على الجواهر من خلال رصيدك في جوجل بلاي بلك سهولة.

كانت هذه أسهل الطرق من أجل شحن جواهر فري فاير 2021 مجاناً free2fire، والتي أصبحت مطلب جماهيري في كل مكان بالوطن العربي.