كيف اخرج من قروب الواتس اب بدون محد يدري بحيلة ذكية جدا

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عمر شويل - جدة كيف اخرج من قروب الواتس اب بدون محد يدري سؤال يشغل عدد ليس بالقليل من مستخدمي برنامج المراسلة الفورية الأشهر واتس آب، ولا سيما أن إضافة الأشخاص دون إذنهم إلى مجموعات وقروبات الواتس من الخِدْمَات المتاحة عبر البرنامَج، وفي بعض الحيان قد لا تتوافق فكرة المجموعة مع اهتمامات الفرد ويكون راغبًا في مغادرها ولكن دون أن يعرف الآخرين ذلك لكيلا يشعر بحرج منهم، ولكن هل يوجد حقًا طريقة يُمكن من خلالها الخروج من قروب الواتس اب بدون محد يدري ؟ هذا ما سوف نوضحه عبر الفقرات التالية بموقع ثقفني.

كيف اخرج من قروب الواتس اب بدون محد يدري

بادئ ذي بَدْء ؛ تُجدر الإشارة إلى أنه لا يُوجد طريقة مُقدمة من برنامَج المراسلة واتس آب ذاته يُمكن من خلالها للعضو أن يُغادر المجموعة دون علم الآخرين ؛ ولكن مع ذلك توصل بعض الأفراد إلى طريقة ذكية يُمكن من خلاها مغادرة المجموعة دون لفت للانتباه ، وهي تتلخص في الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتغيير رَقْم الواتس آب خاصته إلى رَقْم آخر جديد (غير معلوم للآخرين).

ثم مغادرة المجموعة أو القروب التي يرغب المستخدم في الخروج منها.

ثم إعادة تفعيل رَقْم الهاتف الأساسي بحساب واتس آب جديد.

ولكن قبل القيام بـِ الخطوة السابقة؛ لا بُد من لا بُد من الاحتفاظ بنسخة من محادثات الدردشة السابقة المهمة واستعادتها مرة أخرى عند تفعيل الحساب.

كيفية حظر مجموعة في الواتس اب

كما يرغب الكثيرون في معرفة كيف اسوي قروب بالواتس؛ فالبعض الآخر أيضًا يرغب في معرفة كيفية حظر مجموعة في تطبيق واتساب آب؛ يُمكن اتباع أي من الطرق المتاحة والتي سوف يكون انضمام العضو إلى هذه المجموعة كما لم يكن حيث لن يصله إثر ذلك أي معلومات أو إشعارات عن هذه المجموعة مرة أخرى، وتتلخص طرق حظر مجموعات الواتساب في فيما يلي:

طريقة مغادر قروب واتس اب

فتح تطبيق الواتس أب، والذهاب إلى المجموعة المُراد حذفها.

اضغط على معلومات المجموعة، والسحب إلى الأسفل، ثم اختيار (مغادرة المجموعة ـ Leave group).

وهنا ن يصل إلى المستخدم أي إشعارات مرة أخرى من هذه المجموعة.

طريقة حظر مشرف القروب