نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجنب إيقاف تطبيق الواتساب قبل 8 فبراير وتفادي اختراق الواتس اب علي الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب، هو التطبيق الأشهر عالمياً علي الإطلاق والي قامت شركة الفيسبوك بالاستحواذ علي التطبيق وشراء اسهم التطبيق ليكون تابع لها وتقوم حالياً الشركة بأجراء الكثير من التغييرات والتعديلات وأضافه الكثير من التحديثات لحماية اختراق الواتساب وربط الواتس بالفيسبوك ولم تمر سوي أيام قليلة علي إيقاف الواتس علي ملايين من الأجهزة التي تعمل بأنظمة قديمة سواء كانت ios9 أو اندرويد 4.0.3 مما استدعي أصحاب تلك الأجهزة الاستغناء عن هواتفهم القديمة وشراء جوالات جديدة تتوافق وتتقبل التحديث الجديد الذي أطلقته شركة الفيسبوك المالكة لتطبيق واتساب.

تجنب توقف الواتساب علي جوالك بشرط وحيد

في بيان رسمي لهيئة تنظيم الاتصالات في الأمارات أكدت لمتابعيها والذين يستخدمون تطبيق واتس اب أن الرسالة الجديدة التي تظهر في الآونة الأخيرة عند فتح تطبيق الواتس عبارة عن تحديث لشروط سياسة الخصوصية التي تنظم العمل في التطبيق ويجب علي مستخدمي الواتساب أن يوافقوا علي الرسالة لضمان استمرار عمل التطبيق علي جوالتهم وأكدت واتس اب انه لم يتم الرد علي الرسالة بالموافقة فسيتم إيقاف الواتس علي الجوال بداية من يوم 8 فبراير2021.

وأكدت الشركة أنها تعمل علي تطوير خدماتها وتحديث شروط وسياسة الخصوصية ومن ضمن التحديثات الرئيسية إمكانية تقديم الخدمات للأعمال التجارية باستخدام فيس بوك لتخزين وأداره واتس اب الخاصة بهم وأيضاً تتضمن الرسالة شرح طريقة المشاركة مع الفيس بوك وذلك لتحقيق التكامل من خلال شركة الفيسبوك.

وفي حالة رفض العميل تلك الرسالة يمكنه زياره help center للوصول إلي معلومات اكثر أو التقدم بطلب حذف الحساب على الواتساب.

رسائل اختراق واتساب

أكد خبراء أمن الأنترنت أن هناك ثغرات التطبيق يستغلها الهاكرز في محاولة الوصول إلى حسابات الواتس والحصول علي المعلومات والصور الشخصية وإرسال الرسائل النصية وقراءة الرسائل من خلال اختراق جوالك عن طريق الواتساب وتكون عملية الاختراق عن طريق إرسال رسالة وهمية تحت مسمى “فريق واتس اب التقني” ويطلب من الشخص إرسال رمز تسجيل مكون من سته أرقام ويستخدمون صورة شعار واتس لجعل عملية الاحتيال مقنعة .

حماية تطبيق الواتس اب من الاختراق

عندما تصلك الرسالة من قراصنة الأنترنت يجب عليك أن لا تقوم بتسلميهم رمز pin والذي يتكون من 6 أرقام ويمكن أيضاً اتخاذ أجزاء أضافي حتي وان حصل القراصنة علي الرمز فسيحتاجون علي كلمة مرور أضافية ولتفادي ذلك عليك فتح الواتس والضغط علي الإعدادات وبعد ذلك تضغط علي الحساب وأخيراً التحقق بخطوتين وسيتبع ذلك ظهور رسالة نصية تطلب أدخال الرقم التعريفي الشخصي الذي يتكون من 6 أرقام والذي سيطلب منك عند تسجيل رقم جوالك في واتس اب وبعد ذلك عليك اختيار رقم التعريف الشخصي والضغط علي كلمة التالي لحفظ الإعدادات وسيطرح لك خيار احتياطي عن طريق أعداد عنوان البريد الإلكتروني.

حل مشكلة اختراق الواتس اب

إذا تيقن المستخدم أنه تم أختراق تطبيق الواتساب لديه فكل ما يحتاج إليه هو أن يقوم بإلغاء تثبيت الواتساب وتحميله من جديد من خلال المتجر المناسب علي جوالك إذا كان الجوال الخاص به أيفون فعليك تحميله من متجر أب ستور و اذا كان جوالك اندرويد فعليك تحميله من جوجل بلاي ثم بعد ذلك يطلب رمز تفعيل جديد وبهذا الأجراء يكون قد تم إعادة تعيين التطبيق علي الجوال من جديد والتخلص من اختراق الواتساب.