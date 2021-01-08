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عمر شويل - جدة جاءت الكثير من التساؤلات عن كيف اخلي سنابي عام حتى يستطيع المزيد من الأشخاص متابعة الفيديوهات والصور التي يتم نشرها عبر السناب شات، حيث يعد هذا التطبيق من أحد أشهر التطبيقات في العالم، والدليل على ذلك أنه لا يوجد هاتف ذكي غير محمل عليه هذا التطبيق، وجميع الفنانين والمشاهير يملكون حساب سناب شات، وهذا لأن التطبيق مفيد في التصوير وعمل الفيديوهات، كما أنه يتميز بمجموعة فلاتر مميزة وجميلة، ولا حصر لها أبداً.

كيف اخلي سنابي عام

يرغب كثير من مستخدمي سناب شات في تغيير خصوصية حساب التطبيق، وهذا حتى يصبح الحساب عام، ويستطيع أعداد أكبر من الجمهور من متابعة ومشاهدة الصور والفيديوهات التي يتم تحميلها على الحساب، ويمكنك تغيير إعدادات حسابك على سناب شات بالخطوات الآتية:

يجب الانتقال لقائمة التطبيقات، ثم القيام بتشغيل التطبيق.

يتم الذهاب لصورة الملف الشخصي، ثم يتم النقر على “الإعدادات”.

تستطيع البحث عن “who can”، ثم القيام بتغيير إعدادات الحساب من خاصة إلى عامة.

بعد تغيير خصوصية الحساب من خاصة إلى عامة يتم النقر على “حفظ التغييرات”.

كيف يمكن تحويل سنابي من عام إلى خاص؟

كما يوجد من يرغب تحويل الحساب من خاص إلى عام، فهناك أيضاً من يريد تحويل الحساب من عام إلى خاص، حيث يفضلون عدم التعاطي مع مجهولين الهوية الموجودين على سناب شات، هذا بالإضافة إلى عدم رغبتهم في مشاركة الفيديوهات والصور الخاصة بهم مع الأشخاص الغريبين، ولذلك فالحل الوحيد المناسب لهم هو تحويل الحساب من عام إلى خاص، ويتم تحويله بالطريقة الآتية:

أولاً يجب تشغيل البرنامج، ثم يتم سحب شاشة الهاتف إلى الأسفل.

ثم بعد ذلك تظهر الصورة الشخصية.

يتم الضغط على “الإعدادات”، ثم الذهاب إلى “who can”.

الضغط على “من يستطيع التعامل معي”.

ومنها يتم اختيار “الأصدقاء فقط”.

بعد هذا يتم الضغط على “من يستطيع رؤية القصص”.

والقيام بتغيرها إلى “الأصدقاء فقط”.

ثم اضغط على “من يستطيع مشاهدة حسابي في المقترحات السريعة”، وقم بإلغاء تفعيله.

اجبنا لكم عن سؤال كيف اخلي سنابي عام كما وفرنا خطوات تحويل حساب سناب شات من عام إلى خاص، حتى تحمى خصوصيتك، وفيديوهاتك، وصورك.