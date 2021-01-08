نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية 2021 || الحاصلة على حق نقل السوبر الإسباني || والناقلة مباريات الدوري اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية من أكثر الترددات بين جميع القنوات العربية، التي يتم البحث عنها لضبطها لمشاهدة أقوى المباريات في كرة القدم، فالقناة تنقل مباريات أقوى دوري كرة قدم في المنطقة العربية وثاني أقوى دوري في قارة أسيا الدوري السعودي للمحترفين بصورة حصرية، وأخيراً حصلت القنوات السعودية على حق نقل السوبر الإسباني في مفاجأة سعيدة لعشاق الكرة الإسبانية في المنطقة العربية،لأول مرة تنقل بطولة السوبر قناة مجانية مفتوحة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقنوات.
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
تنقل اليوم القنوات الرياضية مباريات الجولة أل 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاث لقاءات غاية في الأهمية والجماهيرية فسوف يلعب أول الدوري الزعيم الهلالي مع فريق الباطن على ملعب الأخير، بينما يلعب منافسه الأول على اللقب هذا الموسم أهلي جدة مع القادسية على ملعب القادسية، وأخيراً يلعب العالمي مع العين الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين وفيما يلي مواعيد المباريات.
تردد قناة KSA SPORTS HD 1
|الباطن * الهلال
|14.20 بتوقيت القاهرة، 15.20 بتوقيت مكة
|المعلق حماد العنزي
|القادسية * الأهلي
|16.40 بتوقيت القاهرة، 17.40 بتوقيت مكة
|المعلق جعفر الصليح
|النصر * العين
|18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت مكة
|المعلق عبد الله الغامدي
تردد السعودية الرياضية على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات
|التردد
|10810
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
أهم الحقوق التي تنقلها القنوات السعودية
- مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.
- مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
- مباريات السوبر السعودي، والسوبر المصري السعودي، والسوبر الإسباني.
- مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي في كرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية الرياضية 2021 || الحاصلة على حق نقل السوبر الإسباني || والناقلة مباريات الدوري اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.