نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم 2021/01/08 في الدوري في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، وتنافس العديد من القنوات الرياضية العربية المتميزة مثل قناة السعودية الرياضية، وقنوات بي إن سبورت، فقد انطلقت القناة عام 2017 ومنذ هذا التاريخ والقناة تحصد الملايين من المتابعين في مصر وجميع البلاد العربية، لتميز المباريات والمحتوى الرياضي الذي تقدمه القناة في الفترة الأخيرة، والذي جعل القناة في مصاف القنوات الرياضية في الوطن العربي.
قناة أون تايم سبورت تنقل كأس العالم لكرة اليد
استطاعت قنوات أون سبورت في الحصول على حق نقل بطولة العالم في كرة اليد بصورة حصرية، وهي خطوة متميزة سوف تجلب للقناة ملايين المشاهدين في مصر والعالم لأهمية وشعبية كرة اليد، وكانت قناة أون سبورت قد حصلت على حقوق نقل بطولة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وتم دمج أون سبورت مع قناة تايم سبورت في 2019 مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.
تردد قناة أون تايم الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة
تنقل قناة أون تايم مباراة الأهلي ضد سيراميكا، في مباراة الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتز، يبدأ الاستوديو التحليلي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويقود الاستوديو الكابتين أحمد شوبير، ويستضيف الكابتين محمد ذيدان، والدكتور طه إسماعيل، والنجم وليد صلاح الدين، ويقوم بتحليل الفقرة التحكيمية الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، ويعلق على المباراة المعلق محمد الكواليني، والمباراة على قناة أون تايم الأولى.
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