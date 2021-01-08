نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم 2021/01/08 في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، وتنافس العديد من القنوات الرياضية العربية المتميزة مثل قناة السعودية الرياضية، وقنوات بي إن سبورت، فقد انطلقت القناة عام 2017 ومنذ هذا التاريخ والقناة تحصد الملايين من المتابعين في مصر وجميع البلاد العربية، لتميز المباريات والمحتوى الرياضي الذي تقدمه القناة في الفترة الأخيرة، والذي جعل القناة في مصاف القنوات الرياضية في الوطن العربي.

قناة أون تايم سبورت تنقل كأس العالم لكرة اليد

استطاعت قنوات أون سبورت في الحصول على حق نقل بطولة العالم في كرة اليد بصورة حصرية، وهي خطوة متميزة سوف تجلب للقناة ملايين المشاهدين في مصر والعالم لأهمية وشعبية كرة اليد، وكانت قناة أون سبورت قد حصلت على حقوق نقل بطولة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وتم دمج أون سبورت مع قناة تايم سبورت في 2019 مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

تردد قناة أون تايم الجديد