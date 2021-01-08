نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق موبايل سامسونج ام 02 اس الجديد وأهم مواصفات وسعر Samsung M02s في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق موبايل سامسونج ام 02 اس الجديد وأهم مواصفات وسعر Samsung M02s: أطلقت شركة سامسونج هاتف ام 02 اس، والهاتف يأتي من الفئة الإقتصادية ويأتي بأقل تكلفة وبمعالج من سناب دراجون، سوف نتعرف علي جميع مواصفات الموبايل في هذا المقال.

مواصفات موبايل سامسونج M02S

يأتي الموبايل بمواصفات قوية بالنسبة لفئتة الإقتصادية وسعرة القليل، فأن الهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 450 ثماني النواة بتكنولوجيا تصنيع 14 نانوميتر.

ويأتي بمعالج رسوميات من نوع Adreno 506.

وأما بالنسبة للكاميرا الخلفية للهاتف فأنة يأتي بكاميرا خلفية ثلاثيةالكاميرا الاولي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتدعم الكاميرا التصوير بجودة Full HD.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS بمقاس5.7 إنش وتأتي الشاشة بجودة HD+ بدقة 1600×720 بكسل.

وتأتي الواجهة الأمامية للهاتف زجاجية، أما بالنسبة لظهر الهاتف والإطار فيأتي مصنوعاً من البلاستيك.

ويأتي موبايل سامسونج ام 02 اس بذاكرة تخزين صلبة بسعة 32 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام، وتتوفر منة نسخة أخري تأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، ويدعم الموبايل تركيب ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري).

ويأتي الموبايل ببطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، وتدعم إمكانية الشحن السريع بقوة 15 وات.

ويدعم الهاتف تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2g والجيل الثالث 3g والجيل الرابع 4g.

ويأتي الهاتف بمدخل USB من نوع Type-C.

يأتي الموبايل باللون الأسود والأزرق والأحمر.

يأتي الموبايل بسماعة خارجية Mono تعمل علي تضخيم الصوت أثناء المكالمات الهاتفية في وضع السماعة الخارجية او في وضع تشغيل الموسيقي والأفلام.

ويدعم الموبايا مدخل 3.5 ملي الخاص بسماعات الأذن.

يدعم الهاتف راديو FM.

يأتي الموبايل بنظام تشغيل اندرويد 10 وواجهة مستخدم من one UI.

يدعم الهاتف نظام البلوتوث، مع نظام تحديد المواقع الجغرافية.

سعر موبايل سامسونج ام 02 اس

لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف المنتظر سامسونج ام 02 اس، وعند الإعلان عن سعرة سوف نوافيكم بسعر الهاتف.