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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت في 10 دقائق على جميع أنواع الأجهزة الجوال والبلاي ستيشن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت download fortnite قم بتنزيل لعبة Fortnite على الهاتف المحمول الذي يأتي مع مشغل Android، فيجب عليك الانتقال إلى موقع الويب الرئيسي للعبة، ويجب التأكد من أن الجهاز متوافق مع وظائف لعبة Fortnite، ومن ثم يمكن للاعب الدخول مباشرة إلى Epic عن طريق فتح موقع الويب في المتصفح لعبة إلكترونيًا.
تحميل لعبة فورت نايت على سامسونج
كيفية تنزيل ألعاب Fortnite إذا كان هاتفك Samsung، فستذهب إلى Galaxy Store وتبحث عن ألعاب Fortnite أو تكتب كلمة Epic Games في أيقونة البحث، ويجب على اللاعب أولاً تنزيل برنامج Epic Games، ثم تثبيته على الهاتف وفتحه قم بإكمال الخطوات المطلوبة لتنزيل ألعاب Fortnite.
شخصيات جالاكسي عند لعب فورت نايت
- download fortnite يجب عليك تنزيل Fortnite على Galaxy Note 9 أو Tab S4 من Samsung> مجلد تطبيقات Galaxy، ثم النقر فوق Fortnite Banner.
- انقر على “تثبيت وفتح” في نافذة “التثبيت السريع” المنبثقة، ثم اقرأ البنود والشروط ووافق عليها، ملاحظة: سيؤدي هذا إلى تثبيت وفتح Fortnite Installer و Fortnite على جهاز Galaxy Note 9 أو Tab S4.
- بعد تسجيل الدخول العب ثلاث ألعاب Fortnite على أجهزة Note 9 أو Tab S4.
- بعد استبعاد اللعبة أو الفوز بها، انقر فوق الزر “العودة إلى الردهة” لبدء عد الألعاب الثلاث التي يجب إكمالها.
- بعد الانتهاء من جميع الألعاب الثلاث، انتظر من 24 إلى 48 ساعة لاستلام صندوق هدايا Fortnite الذي يحتوي على شخصية Galaxy انقر فوق صندوق الهدايا لفتحه، واستخدم أحرف Galaxy.
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