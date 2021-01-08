عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر اكسترا في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة جديدة من نوعها أطلقت عليها الشركة اسم ( تجهيز اكسترا) حيث أن هذا التجهيز يشمل إعداد هاتف أو كمبيوتر أو تكييف حسب ما بفضله كل عميل أقوى عروض السعودية اليوم. عروض اكسترا الأسبوعية عروض اكسترا على غسالات الأطباق: تخفيضات اكسترا بلغ سعر غسالة صحون بيكو / 5 برامج / 14 مكان للتخزين لون أبيض 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال سعودي.

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تنزيلات هايبر اكسترا

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